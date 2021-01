Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Spotify heeft aangekondigd dat zijn app voor jongere luisteraars, Spotify Kids, een beetje geavanceerder wordt, met de toevoeging van gedeelde afspeellijsten, zodat ouders gemakkelijker kunnen delen waar hun kinderen naar luisteren en afspeellijsten kunnen maken waarvan ze kunnen genieten.

Het geeft je kinderen in feite een pas om naar dingen te luisteren die anders misschien niet op de Spotify Kids-lijst met vooraf goedgekeurde kindvriendelijke audio staan, maar met jou, de ouder, gepositioneerd als de uitsmijter om goed te keuren wat er binnenkomt.

Spotifys uitleg van waarom het de functie toevoegt, is in feite dat het het voor ouders gemakkelijker zal maken om hun grootste muzikale passies met hun kinderen te delen, zonder te vertrouwen dat Spotify bepaalde albums heeft goedgekeurd voor jongere luisteraars.

Het proces is eenvoudig: maak op uw gezinsaccount een afspeellijst zoals u dat normaal zou doen. Open vervolgens in de Spotify Kids-app van uw kind het met pincode beveiligde gedeelte van de app en selecteer de afspeellijsten die u wilt dat ze kunnen openen. Bevestig uw keuze in de pop-up en u bent weg.

Het is een geweldige kleine toevoeging aan Spotify Kids, dat in 2019 werd gelanceerd, maar sindsdien langzaam aan uitgewerkt is.

Geschreven door Max Freeman-Mills.