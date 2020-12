Spotify voegt mogelijk binnenkort ondersteuning toe voor het afspelen van lokale muziek

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Spotify voegt vaak nieuwe updates toe aan zijn app om onze luisterervaringen aangenamer te maken. Een ding dat helaas ontbrak, is de mogelijkheid om eenvoudig de muziek af te spelen die je al op je telefoon hebt staan. Het lijkt erop dat dit in de nabije toekomst wellicht zal veranderen.

Code-superspeurder Jane Manchun Wong heeft hints ontdekt dat Spotify mogelijk werkt aan het afspelen van lokale apparaten voor Android.

Spotify werkt eindelijk aan ondersteuning van lokale bestanden op het apparaat voor Android!



U hoeft het niet meer vanaf uw bureaublad te synchroniseren: D pic.twitter.com/fVKiFAyxbs - Jane Manchun Wong (@wongmjane) 6 december 2020

Het lijkt erop dat u met deze functie uw lokale muziek kunt synchroniseren en deze vervolgens kunt afspelen zonder dat u een actieve internetverbinding nodig hebt. Als en wanneer deze functie verschijnt, hoeft u alleen maar naar de instellingen te gaan en op te klikken om apparaatbestanden weer te geven. De app zou dan je telefoon moeten scannen op muziekbestanden, zodat je ze gemakkelijk kunt afspelen.

Het is niet duidelijk of dit beschikbaar zal zijn voor zowel gratis als premium gebruikers .

Dit is een van de vele updates die in de app verschijnen. Anderen hebben het uiterlijk van Instagram-stijlverhalen in de app, podcast-wijzigingen en meer opgenomen . Er is dus zeker genoeg om dingen interessant te houden.

Geschreven door Adrian Willings.