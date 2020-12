Nu heeft Spotify ook een verhalenfunctie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het lijkt erop dat geen enkel idee origineel is, met steeds meer apps die een Snapchat-achtige verhalenfunctie toevoegen om gebruikers snel toegang te geven tot korte video-inhoud. Twitter deed het onlangs met de nieuwe Fleets-functie en nu lijkt het erop dat Spotify hetzelfde doet.

Spotify is niet de meest voor de hand liggende kandidaat voor een functie in verhalenstijl. De meeste andere apps zijn sociale netwerksites geweest waar inhoud regelmatig wordt verteerd en gedeeld, maar misschien probeert het bedrijf de dingen interessanter te maken.

Open de app en zoek een geschikt album of afspeellijst en je wordt begroet door de optie "tik om het verhaal te zien". Als u hierop klikt, wordt u begroet door een vertrouwde stijl van inhoud met korte videofragmenten van verschillende prominente artiesten. Zoals gewoonlijk kun je vervolgens links of rechts tikken om door de verschillende verhalen te bladeren.

De nieuwe verhalenfunctie lijkt op dit moment alleen te worden weergegeven voor een beperkt aantal albums en afspeellijsten, dus je ziet hem alleen als je op de juiste plek bent. We hebben het bespioneerd in de Christmas Hits-afspeellijst , maar stel je voor dat er in de toekomst meer zullen zijn. Het kan een interessante manier zijn om meer inhoud van uw favoriete artiesten te zien of om meer te weten te komen over de muziek waarnaar u luistert.

Geschreven door Adrian Willings.