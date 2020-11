Overweegt Spotify een podcastservice op abonnementsbasis?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Spotify overweegt mogelijk een podcastservice op abonnementsbasis te lanceren die geen toegang tot zijn premium muziekabonnement omvat.

Voor een maandelijks bedrag zou de podcast-service toegang bieden tot originele shows en exclusieve afleveringen. Volgens Andrew Wallenstein , president van Varietys Intelligence Platform, werd het naar verluidt gedetailleerd in een enquête van de Spotify-app . De enquête vermeldde vier abonnementen op podcasts, beginnend bij $ 3 en oplopend tot $ 8 per maand. Met het goedkoopste niveau kun je luisteren naar "exclusieve interviews en afleveringen" zonder advertenties van het Spotify-platform.

Met het duurste niveau kunt u echter "originele inhoud van hoge kwaliteit" streamen en vroegtijdig toegang krijgen tot afleveringen zonder advertenties van het Spotify-platform.

Het lijkt erop dat het premium podcast-abonnement advertentievrij zou zijn en een mix van exclusieve extra inhoud tegen een prijs ergens tussen $ 3 - $ 8. pic.twitter.com/ArK8xYg0CM - Andrew Wallenstein (@awallenstein) 6 november 2020

Dit kan allemaal hypothetisch zijn, let wel. De vertegenwoordigers van Spotify hebben al verklaringen afgelegd om te zeggen dat het routinematig enquêtes uitvoert die alleen dienen als "belangrijke lessen". Met andere woorden, het wil dat je denkt dat het de wateren test. Maar het bedrijf heeft de afgelopen twee jaar geïnvesteerd in podcasting, bijvoorbeeld door podcastproducenten zoals Gimlet, Parcast en The Ringer over te nemen. Het ondertekende ook deals met Michelle Obama, Kim Kardashian West en Joe Rogan.

Tel alles op en het lijkt erop dat Spotify een toekomst ziet waarin podcasts niet gratis zijn.

Geschreven door Maggie Tillman.