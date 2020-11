Spotify verhoogt mogelijk zijn prijzen wereldwijd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Spotify heeft gemeld dat het in de winstrapporten over het derde kwartaal tekortschoot op het gebied van verkopen en als gevolg daarvan onderzoekt het bedrijf manieren om toekomstige resultaten te versterken.

Een van die manieren is om de kosten van abonnementen over de hele wereld te verhogen. Door de prijzen te verhogen, zou het de algehele inkomsten kunnen verbeteren, maar dit moet zorgvuldig worden beheerd om ervoor te zorgen dat gebruikers nog steeds waarde zien in hun maandelijkse abonnementen.

Spotify heeft de afgelopen maanden geprobeerd waarde toe te voegen voor gebruikers met de toevoeging van "verbeterde inhoud" - inclusief originele en exclusieve podcasts. De app heeft nu 1,9 miljoen podcasts met ongeveer 58 Spotify-originelen.

Het is dat soort inhoud waarvan het bedrijf hoopt dat het voldoende is om een prijsstijging te rechtvaardigen zonder dat mensen zich uitschrijven. Het bedrijf heeft in sommige gebieden al prijsstijgingen getest - zoals in de Scandinanivan-regios en Australië hebben onlangs kleine stijgingen van het Family Plan gezien . Ook België, Zwitserland, Bolivia, Peru, Ecuador en Colombia kenden prijsstijgingen.

Spotify is zich echter bewust van de mogelijke problemen rond de timing. 2020 is voor velen een moeilijk jaar en het heeft weinig zin om de prijzen te verhogen tijdens een recessie waarin mensen hun baan verliezen of kosten willen besparen.

Geschreven door Adrian Willings.