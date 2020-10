Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Spotify heeft een gratis fitnessdienst gelanceerd, Pumped genaamd, die begeleide intervaltrainingen met hoge intensiteit aanbiedt.

Spotify Pumped stelt zowel niet- als bestaande Spotify-gebruikers in staat om gratis gepersonaliseerde HIIT-workouts te creëren, ingesproken door "grote podcastnamen en met soundtrack van je favoriete artiest", aldus Spotify. Omdat sportscholen het grootste deel van 2020 gesloten waren, zei Spotify dat het bewijs heeft gezien dat mensen meer vanuit huis sporten, aangezien er dit jaar tot nu toe meer dan 385.000 afspeellijsten voor workouts zijn gemaakt of toegevoegd. Het is daarom bedacht met Pumped, zodat je je eigen muziekgestuurde workout kunt maken.

Elke HIIT-sessie duurt tussen de 7 en 21 minuten en wordt begeleid door trainers die je laten zien hoe je lunges, squats, push-ups en burpees kunt doen.

Volg deze stappen om aan de slag te gaan:

Ga naar deze Spotify Pumped-website. Klik of tik op de knop Lets Hiit It. De vragen op het scherm beantwoorden: Selecteer uw trainingsruimte

Selecteer je favoriete muziekgenre

Selecteer je eigen Spotify-coach voor beroemdheden om je motivatie hoog te houden. Log in op je Spotify-account als je er een hebt (optioneel). Selecteer " Start workout " om de workout-afspeellijst te starten.

Het wordt voor het eerst uitgerold in het VK en Ierland.

De trainers van beroemdheden zijn afkomstig uit enkele van de beste podcasts van Spotify, waaronder:

Je zult merken dat geen van hen professionele trainers zijn. Het zijn podcast-hosts.

Ja. Je hebt niet eens een Spotify-account nodig om het te gebruiken.

Ja, maar het biedt alleen basistrainingen onder leiding van podcasters.

Onthoud dat het een gratis service is en dat u slechts kunt kiezen uit negen muziekgenres, zoals pop, metal en jazz. Het is momenteel ook browsergebaseerd en werkt op zowel telefoons als laptops, terwijl Peloton beschikbaar is met zijn eigen producten en via een app die op veel platforms beschikbaar is.

Bekijk onze uitgebreide gids over Spotify en hoe het werkt.

Geschreven door Maggie Tillman.