Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Spotify kwam bijna twee jaar geleden naar de Apple Watch en het heeft de service al die tijd gekost om eindelijk de streamingmogelijkheden te testen.

Volgens iPhone-Ticker.de (via Google Translate ), test de Spotify Apple Watch-app streamingondersteuning met geselecteerde gebruikers. De app, die in november 2018 werd gelanceerd, biedt Siri-ondersteuning en andere op afstand bedienbare functies voor de iPhone. Het miste echter met name meer premium-functies, waaronder ondersteuning voor streaming audio en offline afspelen. Dat zou echter kunnen veranderen, aangezien gebruikers naar verluidt beginnen te zien dat streaming live gaat voor hun Apple Watches

Voor alle duidelijkheid: dit betekent dat sommige Spotify-gebruikers nu muziek rechtstreeks naar hun Apple Watch kunnen streamen zonder dat een verbinding met hun iPhone nodig is.

Testers streamen blijkbaar via LTE of Wi-Fi en via de ingebouwde luidspreker van hun wearable - niet alleen via Bluetooth-hoofdtelefoons. Testers die op Reddit hebben opgemerkt, zien een blauw pictogram in de app, wat aangeeft dat de streamingfunctie in bèta is. Dat betekent dat het in dit stadium waarschijnlijk niet voor alle Apple Watch-gebruikers live gaat. Een Apple Watch-gebruiker vertelde iPhone Ticker dat het bètapictogram rond 12 september verscheen op hun mobiele Apple Watch Series 3.

We hebben contact opgenomen met Spotify om erachter te komen wanneer en of het streamingondersteuning voor iedereen zal uitrollen. We hopen eerder dan later.

Twee jaar wachten is lang genoeg.

Geschreven door Maggie Tillman.