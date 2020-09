Spotify werkt mogelijk aan een karaokefunctie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Onlangs is verschenen dat Twitch Sings per 1 januari 2021 zal sluiten. Voor die fans van online karaoke is dit zonder twijfel een teleurstelling. Twitch zegt dat het werkt aan "... tools en services die de hele muziekgemeenschap op Twitch zullen helpen ondersteunen en laten groeien." maar wat doe je in de tussentijd?

Nou, Spotify komt misschien te hulp. Internet-superspeurder Jane Manchun Wong heeft hints ontdekt dat Spotify mogelijk aan zijn eigen karaokemodus in de app werkt.

Spotify werkt aan de karaokemodus



het vocale niveau is instelbaar pic.twitter.com/apeIlETAQs - Jane Manchun Wong (@wongmjane) 7 september 2020

Dit omvat de mogelijkheid om uw eigen nummer te kiezen, de vocale niveaus aan te passen en, natuurlijk, de juiste songteksten voor het deuntje te zien. Het is moeilijk om niet het gevoel te hebben dat we Rick-Rolled zijn op basis van de songkeuze van Wong, maar als het tot bloei komt, zal het zeker een geweldige update zijn voor de muziekstreamingservice.

Sprekend met NME , zoals de Spotify-woordvoerder zei:

"Bij Spotify voeren we routinematig een aantal tests uit om onze gebruikerservaring te verbeteren. Sommige van die tests effenen uiteindelijk de weg voor onze bredere gebruikerservaring en andere dienen alleen als een belangrijke leerervaring."

Dat is natuurlijk geen officiële bevestiging dat de modus eraan komt, maar het zou zeker een geweldige toevoeging zijn.

Geschreven door Adrian Willings.