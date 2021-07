Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ben je dol op wat deuntjes om je gemotiveerd te houden terwijl je aan het trainen bent? Ben je diezelfde oude muziek zat en heb je iets nieuws nodig? Spotify is hier om te helpen.

Het bedrijf heeft een tool uitgebracht waarmee je nieuwe afspeellijsten kunt maken op basis van een paar eenvoudige criteria. Voer de lengte van je training in, selecteer een lijst met soorten (yoga, hardlopen, fietsen, cardio, gewichtheffen, enz.), kies een paar van je favoriete genres en de "vibe" die je zoekt en klik om je afspeellijst te maken.

Soundtrack Your Workout , zoals het bekend staat, stelt je in staat allerlei instellingen aan te passen voordat je de afspeellijst maakt.

Je kunt zelfs afspeellijsten selecteren op basis van met wie je aan het trainen bent. Of u nu alleen bent, met een partner of met uw huisdier.

Er is zelfs een optie om de afspeellijst aan te passen op basis van trainen met een vriend/partner op afstand via internet.

Deze workout-afspeellijsten kunnen podcasts of muziek bevatten en kunnen worden aangepast aan de hand van de sfeer. Of je nu iets nodig hebt dat "totaal zen" is of een beetje meer motiverend met een "opgepompt" thema.

Zoals je zou verwachten, zijn de Soundtrack Your Workout-afspeellijsten gebaseerd op wat je hier kiest met een gezond vleugje van je luistergeschiedenis om ervoor te zorgen dat je deuntjes krijgt die je zeker zult goedkeuren.

Spotify biedt al tal van vooraf gemaakte workout-afspeellijsten , deze lijst bevat:

Throwback Workout - met grote hits uit de vroege jaren 2000.

Beast Mode - om je wat hardcore motivatie te geven.

Workout Twerkout - maak het brutaal met deze afspeellijst.

Country Workout - werk je in het zweet met een land.

Running UK - geniet je van hardlopen? Deze is voor jou.

Natuurlijk is de aangepaste tool geweldig om zoveel verschillende afspeellijsten te maken als je wilt op basis van je trainingsgewoonten. Maak er een voor een lange duurloop, nog een kortere, pittigere voor ochtendcardio en een opgepompte afspeellijst voor je liftsessie en je zult het zeker verpletteren.

Geschreven door Adrian Willings.