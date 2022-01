Wat is Spotify en hoe werkt het?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Spotify is een digitale muziekstreamingservice die je toegang geeft tot miljoenen nummers, podcasts en video's van artiesten over de hele wereld, zoals Apple Music .

Spotify is meteen aantrekkelijk omdat je gratis toegang hebt tot inhoud door je eenvoudig aan te melden met een e-mailadres of door verbinding te maken met Facebook . Als je geen zin hebt in maandelijkse abonnementskosten voor Spotify Premium, of gewoon je teen in wilt duiken en het uit wilt proberen, is het gemakkelijk om aan de slag te gaan en je zit nergens aan vast.

Je kunt de belangrijkste verschillen tussen Spotify Free en Premium ontdekken in onze aparte functie, maar als een korte samenvatting wordt de gratis versie door advertenties ondersteund, net als radiostations. De gratis versie van Spotify is toegankelijk op pc, laptop en mobiele telefoon, maar de volledige service vereist een Spotify Premium-abonnement.

Aan de slag gaan met het luisteren naar muziek op Spotify is eenvoudig:

Bezoek de Spotify-website en meld je aan . We raden je aan om je aan te melden bij Facebook als je een account hebt, omdat het het gemakkelijker maakt om vrienden te vinden en te volgen, te zien waar ze naar luisteren en nummers met hen te delen. Kies een abonnementsniveau . We raden aan om voor Spotify Premium te gaan, omdat het je toegang geeft tot meer functies, flexibeler is en verbinding kan maken met meer apparaten. Download en installeer de gratis Spotify-applicatie. Er zijn versies voor desktop en iPhone/iPad en Android-telefoons . Log in op uw account op die apparaten en luister.

De basisconfiguratie is vrij eenvoudig, maar Spotify is veel meer als je je erin verdiept en het wordt slimmer naarmate je meer luistert.

Ja en nee. Met Spotify Premium kun je instellen dat muziek "offline" beschikbaar is, maar het is niet hetzelfde als muziek downloaden in de traditionele zin. U kunt bijvoorbeeld niet proberen het systeem te spelen door een album te downloaden en uw abonnement op een later tijdstip op te zeggen. En je kunt de nummers niet downloaden om ze op een cd te branden of ze naar andere apparaten te kopiëren.

Het idee van Spotify's offline modus is om je toegang te geven tot je favoriete muziek wanneer je mobiele data probeert op te slaan of ergens heen reist waar toegang tot internet misschien niet gemakkelijk is.

Met Spotify Premium kun je tot 10.000 nummers beschikbaar hebben om offline naar te luisteren op maximaal vijf verschillende apparaten. Het downloaden van nummers, albums of afspeellijsten op Spotify is ook eenvoudig, wat geweldig is. Schakel de schakelaar naast Downloaden in het album dat u wilt downloaden om offline te luisteren. Of klik op de drie stippen in de rechterbovenhoek en klik op "Download".

De hoeveelheid gegevens die Spotify doorbrandt, hangt af van de streamingkwaliteit die u kiest - hierover meer in een minuut. Dit is een ruwe handleiding voor de hoeveelheid gegevens die Spotify doorgeeft:

Een uur muziek afspelen kost ongeveer 50 MB aan gegevens wanneer de kwaliteit is ingesteld op "normaal".

Bij normale kwaliteit speel je ongeveer 24 uur muziek af voor ongeveer 1 GB dataverbruik.

Bij hoge kwaliteit wordt 1GB gebruikt in minder dan 15 uur.

Met extreme kwaliteit verbruikt u 1 GB aan data in 7 uur.

Je gebruikt veel meer data bij het afspelen van video.

U kunt de kwaliteit van het streamen en downloaden van nummers met mobiele data controleren en wijzigen in de instellingen op uw apparaat.

Er zijn vier verschillende niveaus van streamingkwaliteit voor Spotify. Streaming gebeurt allemaal in het Ogg Vorbis-formaat en gebruikt de volgende bitrates voor elk van de kwaliteitsniveaus:

Laag bij 24 kbps

Normale streams met 96 kbps

Hoog bij 160 kbps

Zeer hoge streams met 320 kbps

Het kwaliteitsniveau dat u gebruikt, hangt af van uw voorkeur en keuzes rond datagebruik, maar het is vermeldenswaard dat Very High alleen beschikbaar is voor Spotify Premium-abonnees. Ook met de webplayer krijgen Spotify-vrije gebruikers alleen toegang tot 128kbit/s-kwaliteit versus 256kbit/s voor premiumgebruikers.

Door je aan te melden bij Spotify met Facebook of je Facebook- account op een later tijdstip te koppelen, kun je gemakkelijk vrienden vinden en volgen en zien waar ze naar luisteren. De activiteitenfeed wordt weergegeven aan de rechterkant van de desktopsoftware en is een geweldige manier om vrienden op te pikken die naar dezelfde muziek luisteren als jij of ze voor de gek houden tijdens hun laatste ABBA-sessie.

Je kunt ook de zoekfunctie binnen de app gebruiken om vrienden te vinden. Ga naar je profiel in de instellingen en tik op de knop "Vrienden zoeken", waarmee je meer vrienden of artiesten kunt vinden en volgen.

Als je niet op Facebook zit of je Facebook-account niet aan Spotify wilt koppelen, kun je nog steeds vrienden vinden en volgen, maar in sommige gevallen kan het wat moeilijker zijn.

Volgens Spotify is de beste manier om een vriend te vinden en te volgen, het zoekvak op de desktopclient te gebruiken en dit formaat te gebruiken:

spotify:gebruiker:USERNAME

Kopieer dit en vervang USERNAME door de naam van je vriend. Als dit niet werkt, vraag je je vriend om zijn profiellink rechtstreeks van zijn profielpagina te kopiëren en naar jou te sturen. Je kunt ook vragen of ze een van hun openbare afspeellijsten met je mogen delen. Als ze de afspeellijst hebben gemaakt, staat hun gebruikersnaam als een nummer in de URL:

https://open.spotify.com/user/1149074494/playlist/0sBC03hIa7vrUSUeX8S8KY

Je kunt dat nummer gebruiken om ze te vinden of op hun naam in de afspeellijst klikken om ze te volgen. Zie de officiële zelfstudie van Spotify voor meer gedetailleerde informatie over het vinden van vrienden op Spotify.

Een afspeellijst maken is net zo eenvoudig als met de rechtermuisknop op een nummer klikken en op "Toevoegen aan afspeellijst" klikken of op de drie stippen naast een nummer in de app klikken. Pak je favoriete nummers en plak ze in een afspeellijst voor je persoonlijke luisterplezier. Als je eenmaal aan de slag bent, zul je al snel merken dat je afspeellijsten volgt die door vrienden zijn gemaakt of door artiesten zijn samengesteld.

Spotify is ook slim, hoe meer je luistert, hoe meer het leert van het soort muziek dat je leuk vindt en dat heeft invloed op de muziek die het je in de toekomst zal presenteren. Wanneer u zich verdiept in het gedeelte 'Home' van de app, vindt u een aantal aanbevelingen op basis van uw recente luisterkeuzes. Dit omvat onder meer artiesten die vergelijkbaar zijn met de artiesten waarnaar je al hebt geluisterd, evenals je afspeellijsten 'Ontdek Weekly ', ' Release Radar ', 'Topnummers van [jaar]' en 'Family Mix'.

"Discover Weekly" is een afspeellijst die elke maandag automatisch wordt bijgewerkt door Spotify en een aantal verschillende nummers bevat op basis van waar je onlangs naar hebt geluisterd.

"Release Radar" is een selectie van nieuwe nummers van artiesten die je volgt. Het is vermeldenswaard dat als je je favoriete muzikanten volgt, je ook meldingen en updates krijgt wanneer ze nieuwe inhoud uitbrengen.

"Family Mix" combineert muziek waarnaar door iedereen wordt geluisterd in een Premium for Family-abonnement en je kunt kiezen tussen Chill of Upbeat.

"Topnummers van [jaar] zijn alle nummers waar je het afgelopen jaar het meest van hebt gehouden.

Om nieuwe muziek te ontdekken, kun je ofwel op het tabblad "Start" tikken, waar je tal van opties vindt, of je kunt naar het tabblad "Zoeken" gaan om op categorie en genre naar nieuwe inhoud te zoeken. Dit zijn geweldige manieren om nieuwe muziek te ontdekken die lijkt op je huidige smaak, maar waar je anders misschien niet naar had geluisterd.

In september 2021 heeft Spotify een handige update voor zijn mobiele app uitgebracht om je te helpen je afspeellijsten te upgraden. Verbeteren is een knop die u kunt indrukken en die zich bovenaan uw afspeellijsten bevindt. Door op de knop te tikken, wordt de afspeellijst uitgebreid met extra nummers in dezelfde lijn. Personaliseer muziekaanbevelingen op basis van uw huidige luistergewoonten.

De verbeterknop voegt extra nummers toe aan je afspeellijst, afgewisseld met de nummers die je al hebt toegevoegd. Je krijgt één extra nummer na elke twee van je eigen nummers, met een maximum van 30 extra nummers die aan je afspeellijst worden toegevoegd.

Als je het leuk vindt wat je ziet, kun je op de plusknop klikken om elk nummer permanent toe te voegen. Als je geen fan bent van de toevoegingen, kun je opnieuw op verbeteren klikken en het zal verwijderen wat is toegevoegd als een ongedaan maken-knop. Enhance wordt uitgerold naar meerdere regio's. Als je het nu niet ziet, zou je dat in de toekomst moeten doen.

Een van de voor de hand liggende voordelen van Spotify is dat als je het op je telefoon gebruikt, je verbinding kunt maken met een groot aantal verschillende Bluetooth-apparaten en je inhoud op die manier kunt streamen. Of dat nu een home audio-ontvanger, head-unit in uw auto, Bluetooth-koptelefoon of Bluetooth-aangesloten luidspreker is - er zijn mogelijkheden genoeg. Met Spotify Premium kun je ook profiteren van Spotify Connect.

Met Spotify Connect kun je je muziek afspelen via een groot aantal verschillende met wifi verbonden apparaten, waaronder alles van wifi-luidsprekers tot je televisie, Amazon Echo , Google Home, Chromecast , pc en nog veel meer.

Dit is geweldig, want het betekent dat je op meer plaatsen en met meer apparaten naar je muziek kunt luisteren. Het biedt je ook een keuze in hoe je de muziek regelt die op je Spotify-account wordt afgespeeld. Als u bijvoorbeeld met uw telefoon naar speakers in uw lounge streamt, kunt u deze als afstandsbediening gebruiken om het volume aan te passen, van nummer te wisselen of een party-afspeellijst te maken terwijl u luistert.

Wat is Spotify Connect en waarom is het belangrijk?

Sonos bedienen via Spotify

Als je de trotse bezitter bent van een smart home-speaker zoals Google Home of Amazon Echo, dan is het luisteren naar je favoriete nummers op Spotify ook een fluitje van een cent. Het enige dat u hoeft te doen, is Spotify instellen als uw primaire muziekservice in de relevante app en vervolgens uw stem gebruiken om de luidsprekers te bevelen om te spelen wat u maar wilt.

Als je meerdere apparaten hebt, kun je ook profiteren van de multiroom-audiofunctionaliteit om Spotify-tunes door je hele huis uit te zenden. Verbinden en groepen maken voor deze apparaten, en vervolgens met je stem muziek of een afspeellijst naar die groepen uitzenden, is een ongecompliceerde aangelegenheid en een van de hoogtepunten van het bezit van een AI-aangedreven slimme luidspreker.

Spotify heeft blijkbaar wat onderzoek gedaan en ontdekte dat een groot percentage van de eigenaren van gezelschapsdieren specifiek deuntjes voor hun huisdieren speelt.

Om de perfecte luisterervaring voor eigenaren van gezelschapsdieren te creëren, heeft het bedrijf een tool ontwikkeld waarmee u een afspeellijst voor huisdieren kunt maken. Er mee aan de slag gaan is ook eenvoudig:

Bezoek de Spotify Playlist mini-site Log in op jouw account Klik om uw huisdier te kiezen, of het nu een hond, kat, leguaan, hamster of vogel is Kies een stemming en voeg wat informatie over je huisdier toe Voeg hun naam toe Klik om de afspeellijst te maken en begin met luisteren

Deze op huisdieren gerichte afspeellijsten zijn gebaseerd op uw muzikale voorkeur en houden zich alleen bezig met de stemming en het karakter van uw huisdier.

Spotify Kids is een app die speciaal is ontworpen voor jonge kinderen die deel uitmaken van een huishouden dat al een Spotify Premium-abonnement heeft.

Deze app is geschikt voor kinderen die luisteren vanaf drie jaar en is ook ontworpen om "veilig" en privé te zijn. Zoals je zou verwachten, is de muziek hier interactiever met meezingers, filmsoundtracks en zelfs verhalen.

Luisterinhoud op deze app bevat ook deuntjes die met de hand zijn uitgekozen door een toegewijd team van redacteuren om ervoor te zorgen dat uw kleintjes goed kunnen luisteren.

De app is ook kindvriendelijk ontworpen om het aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk te maken.

Het wordt nog steeds uitgerold, maar is beschikbaar in verschillende regio's, waaronder Argentinië, Brazilië, Mexico, het VK, Australië, Denemarken, Zweden, Nieuw-Zeeland en meer. Net als de belangrijkste Spotify-app is Spotify Kids ook beschikbaar voor zowel Android- als iOS-apparaten .

Spotify Stations is een andere afzonderlijke app die naast de belangrijkste Spotify-app kan worden gedownload.

Stations is bedoeld om luisteraars gemakkelijk toegang te geven tot samengestelde afspeellijsten en een meer radio-achtige ervaring. Het is ook ontworpen om een luisterervaring te creëren die zenders ook maakt op basis van uw luistergewoonten.

Net als Spotify Kids is Stations beschikbaar voor zowel iOS- als Android-apparaten .

Spotify komt in twee hoofdvormen - gratis en Premium. Spotify Premium kost £ 9,99 / $ 9,99 per maand, inclusief toegang tot functies zoals ad-free streaming, onbeperkt overslaan, streaming van extreme kwaliteit en Spotify Connect.

Als meerdere mensen in uw huis Spotify gebruiken, kunt u Premium for Family overwegen, waarmee maximaal zes mensen op één factuur toegang hebben tot hun eigen unieke Spotify-account. Alle gebruikers moeten op hetzelfde adres wonen, dus het is geen pakket om je vrienden op te nemen, maar het is een goede manier om de kosten te verdelen.

Voor £ 14,99 / $ 14,99 is Premium for Family niet veel extra's ten opzichte van een standaard Premium-abonnementsprijs, dus het is een waardevolle investering. Er is ook Spotify Duo dat £ 12,99 / $ 12,99 per maand kost voor twee Premium-accounts.

Voor studenten is er een voordelig abonnement dat slechts £ 4,99 / $ 4,99 per maand kost.

Je kunt Spotify gratis gebruiken, maar de functies zijn beperkt. Met het gratis abonnement kan muziek in shuffle-modus worden afgespeeld en kun je elk uur maximaal zes keer per uur overslaan. Spotify Radio is niet beschikbaar, maar je hebt wel toegang tot Daily Mix-afspeellijsten .

Met het gratis Spotify-abonnement heb je toegang tot alle afspeellijsten, ontdek je nieuwe muziek en deel je deuntjes met vrienden. Je kunt ook elke afspeellijst, album of artiest afspelen, maar alleen in de Shuffle Play-modus.

Spotify is gratis te gebruiken op mobiel, desktop of tablet - dus het is gemakkelijk toegankelijk, waar je ook bent. Je hebt toegang tot de gratis versie via de smartphone-app, desktopsoftware of website.

Spotify's Premium-laag geeft je toegang tot alles, maar dwingt geen advertenties af - of je nu luistert op desktop, mobiel of tablet.

Premium-gebruikers kunnen elk gewenst nummer afspelen (op aanvraag), afspeellijsten zoeken en beluisteren, nieuwe muziek ontdekken, afspeellijsten maken en bewerken, en muziek en afspeellijsten delen.

Premium-gebruikers kunnen ook elk nummer overslaan, offline luisteren, muziek van hoge kwaliteit horen en de Spotify-app op hun mobiele apparaat gebruiken als een computerafstandsbediening.

Spotify Codes is een functie van Spotify waarmee gebruikers eenvoudig muziek kunnen delen met vrienden en familie, evenals hun account zodat anderen ze kunnen volgen. Je kunt het gebruiken om een unieke code voor een nummer, album, afspeellijst of je profiel te genereren en vervolgens iemand anders de code laten scannen om deze met hun apparaat te delen en hen ervan te laten genieten of jou te volgen.

Spotify Codes werkt op zowel iPhone- als Android-apparaten, om het te gebruiken, hoeft u alleen maar op de knop '...' te klikken naast wat u wilt delen en u ziet een pop-up met het album, nummer of afspeellijst artwork en de code staat eronder. Klik op die code om in te zoomen zodat de andere persoon deze kan scannen.

Tik op het andere apparaat op het zoektabblad onderaan en tik vervolgens op de zoekbalk bovenaan. Er is een camerapictogram in de rechterbovenhoek, dat als u start, u de code eenvoudig kunt scannen. Spotify-codes staat open voor iedereen.

Buiten Spotify-codes kun je ook eenvoudig nummers van Spotify rechtstreeks delen op een aantal sociale-mediaplatforms, waaronder Facebook, Twitter, Skype, Tumblr of gewoon een directe link om een bruikbare link te kopiëren naar waar je maar wilt op internet. Klik gewoon met de rechtermuisknop op het bureaublad of druk op de drie puntjes op mobiel op het nummer, album, artiest of afspeellijst die u wilt delen en selecteer de juiste service.

Spotify brengt regelmatig updates voor zijn service uit om je luisterervaring te verbeteren. Dit omvat op maat gemaakte afspeellijsten en ontdekkingsreizen om je te helpen je muzikale horizon te verbreden en nieuwe artiesten te vinden die je waarschijnlijk leuk zult vinden.

Soms voegen ze echter eigenzinnige lijsten toe die laten zien hoe goed ze je kennen op basis van je huidige luistertrends. Time Capsule is een voorbeeld van deze tovenarij.

Dit is een gepersonaliseerde afspeellijst met ongeveer 60 nummers waarnaar je zou hebben geluisterd toen je opgroeide. Het is een verzameling ouderwetse nummers die je met nostalgische vreugde zullen vullen.

We vonden Time Capsule behoorlijk nauwkeurig, eng eigenlijk, maar Spotify vereist natuurlijk een goede praktische kennis van je muzieksmaak, dus luister!

Spotify leert wat je leuk vindt terwijl je het gebruikt. Hoe meer je luistert, hoe intelligenter het wordt. Deze muziekstreamingservice is geweldig voor dit soort intelligentie. Automatische afspeellijsten worden vervolgens gemaakt op basis van uw voorkeuren.

Dit omvat geautomatiseerde afspeellijsten zoals Summer Rewind met alle nummers waar je de afgelopen maanden het meest naar hebt geluisterd.

Daily Mix-afspeellijsten zijn iets anders, ze zijn als een radiostation dat je favoriete nummers mixt met soortgelijke muziek waarvan Spotify denkt dat je ervan zult genieten. Er zijn ook meerdere Daily Mix-afspeellijsten beschikbaar voor de verschillende muziekstijlen of muziekgenres die u beluistert. Deze individuele mixen blijven spelen zolang je wilt luisteren en kunnen worden verbeterd door de nummers die je leuk vindt leuk te vinden of de nummers die je niet leuk vindt te verwijderen.

Net als Discover Weekly zijn Daily Mix-afspeellijsten een geweldige manier om nieuwe muziek te ontdekken waar je dol op zult zijn.

Luisteren op Spotify kan een sociale ervaring zijn. Als je bijvoorbeeld Spotify aan je Facebook-account hebt gekoppeld, kunnen vrienden en familie zien waar je naar luistert en kun je je favoriete nummers met hen delen.

Er kan echter een gelegenheid zijn waarbij je niet wilt dat mensen weten dat je constant naar een bepaald album of nummer luistert. We hebben allemaal het guilty pleasure waar de wereld niets van hoeft te weten.

Spotify rekent hiervoor af met een " private luistermodus " die je kunt activeren via de instellingen in de app, onder Sociaal, en een snelle klik op een knop in de desktopbrowser.

Spotify is meer dan alleen een muziekstreamingservice. Als je een Spotify-account hebt, kun je deze ook gebruiken om naar duizenden verschillende podcasts te luisteren, van comedy tot sport, lifestyle, nieuws en meer.

Deze podcasts zijn beschikbaar in zowel de app als de desktopbrowser en het is gemakkelijk om je favoriete podcasts op te sporen en te volgen en toegang te krijgen tot de nieuwste afleveringen, waar je ook bent.

Als u besluit dat u uw Spotify-account niet langer wilt, kunt u deze verwijderen. Het is echter vermeldenswaard dat u kunt downgraden van Premium naar een gratis account, dus als de kosten het probleem zijn, raden we u aan dat eerst te overwegen.

Als je nog steeds graag je Spotify-account wilt verwijderen, volg dan deze stappen:

Ga naar de ondersteuningspagina van Spotify voor informatie over het sluiten van uw account. Log in op uw Spotify-account. Klik op deze link om uw account te verwijderen .

Als dit niet werkt, kunt u ook deze methode proberen:

Log in en ga direct naar Spotify's Contact Support-pagina . Kies 'account' als categorie. Selecteer 'Ik wil mijn Spotify-account permanent sluiten'. Klik vervolgens om uw account te sluiten of uw abonnement op te zeggen