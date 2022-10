Snapchat's Director Mode is een nieuwe slag naar TikTok

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Snapchat heeft een geheel nieuwe modus gekregen die makers extra bewerkingstools geeft nu het video- en fotosociale netwerk probeert te concurreren met TikTok.

De nieuwste Snapchat toevoeging, aangekondigd als nu beschikbaar, draait om het geven van nieuwe tools aan makers zodat ze video's kunnen filmen om te delen met hun volgers.

De Director Mode voegt enkele functies toe die onmiddellijk bekend zullen zijn bij mensen die hun leven doorbrengen op TikTok, met de nieuwe Green Screen-modus als een perfect voorbeeld. Indien ingeschakeld kunnen mensen hun video's opnemen met een andere achtergrond, zoals je zou verwachten. De meest creatieve onder ons zullen daar veel plezier aan beleven.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Andere opmerkelijke nieuwe tools zijn de mogelijkheid om video's sneller te trimmen en vervolgens samen te knippen, genaamd Quick Edit. Er is ook uitgebreide ondersteuning voor Dual Camera, waarmee ook Android-gebruikers aanspraak kunnen maken op deze functie, die voorheen beperkt was tot iPhones. Met Dual Camera kunnen mensen opnemen met zowel de voor- als achtercamera op hun toestel - en ja, dat klinkt inderdaad als BeReal.

Beste Android-apps 2022: de ultieme gids Door Maggie Tillman · 1 mei 2022 We hebben onze expertise op de proef gesteld en deze complete gids samengesteld, om je te helpen het allerbeste te vinden van wat de Play Store te

Er zijn natuurlijk nog meer toevoegingen, maar Snapchat wil graag laten zien dat het nu makkelijker is om een Spotlight te maken. Dat komt omdat Spotlight Snapchat's TikTok-achtige functie is, een duidelijke focus voor de release van de Director Mode.

De nieuwe Snapchat Director Mode is vanaf vandaag beschikbaar voor iedereen op iPhone en Android - let gewoon op het nieuwe icoontje in de hoofdwerkbalk van de camera. Tik daarop om aan de slag te gaan.

Geschreven door Oliver Haslam.