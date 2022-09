Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Zit je in een groepschat op Snapchat en merk je dat je vrienden de kiekjes die je ze stuurt niet kunnen opslaan? Of misschien heb je gezien dat een vriend je snap opslaat in een chat, en wil je voorkomen dat dit in de toekomst gebeurt. Wat de situatie ook is, er is een eenvoudige manier om te bepalen of mensen de foto's en video's kunnen opslaan die je ze in een Snapchat-gesprek stuurt. Hier leest u hoe.

-

Het eerste wat je moet weten is dat niet elke snap kan worden opgeslagen in een chat binnen de Snapchat mobiele app. Alleen fotosnaps zonder ingestelde tijdslimiet kunnen worden opgeslagen.

Open Snapchat en maak een foto door op de vastlegknop te drukken. Zoek in het bewerkingsscherm naar de oneindige timer in de rechterrail en selecteer deze. Het is een icoon van een oneindig symbool in een klok. In het volgende scherm zie je 1 tot 10 seconden en Geen limiet. Kies Geen limiet. Dit is de standaardinstelling voor alle snapshots, tenzij je deze instelling wijzigt.

Als je Geen limiet kiest, kunnen vrienden je foto's niet opslaan in chats. Je bent klaar! Begin te chatten met vrienden en DM ze foto snaps. Ze kunnen uw foto's wel in de chat opslaan.

Als u in stap 4 geen limiet kiest, kunnen vrienden uw foto's niet in chats opslaan. Doe dat dus als je dat liever hebt.

Alleen video snaps die zijn ingesteld op een oneindige lus kunnen worden opgeslagen.

Open Snapchat en neem een videosnap door de vastlegknop ingedrukt te houden. Zoek in het bewerkingsscherm naar de knop Snap timer in de rechterrail en selecteer deze. Het is een icoon van een oneindig symbool in een lus. Je ziet nu Bounce, Play Once en Loop als opties. Kies Loop. Dit zal je standaard instelling zijn voor alle video snaps tenzij je het verandert. Je bent klaar! Begin te chatten met vrienden en stuur ze video-snaps. Zij zullen in staat zijn om uw video snaps op te slaan in de chat.

Als u in stap 3 niet voor Loop kiest, kunnen vrienden uw videosnaps niet opslaan in chats. Doe dat dus als je dat liever hebt.

Of je nu een fotosnap of een videosnap wilt opslaan, het proces is hetzelfde: terwijl je de snap bekijkt, tik je op het pictogram met de drie puntjes in de hoek en selecteer je Opslaan in chat. Als je later weer wilt opslaan, houd je de opgeslagen snap in de chat ingedrukt en selecteer je Opslaan. Vergeet niet dat als je vrienden je niet toestaan om hun snap op te slaan, je dat ook niet kunt in directe berichten of in groepschats op Snapchat.

Geschreven door Maggie Tillman.