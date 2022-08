Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Iedereen houdt van de donkere modus, niet alleen gaat de batterij langer mee, maar het voorkomt ook dat je oogballen verschroeien als je nog even die paar laatste DM's voor het slapengaan ertussenuit knijpt.

In 2022 is de donkere modus niet meer weg te denken uit vrijwel elke app, maar Snapchat heeft er wel erg lang over gedaan om er een te implementeren. In feite, als je op Android, er is nog steeds geen donkere modus in Snapchat - maar vrees niet, we hebben een workaround.

Dus, als je klaar bent om je Snapchat naar de donkere kant te draaien, lees dan verder, we hebben je gedekt.

Het inschakelen van de donkere modus op iPhone is zo eenvoudig als maar kan zijn, volg gewoon de eenvoudige stappen hieronder:

Open je Snapchat app Tik op je Bitmoji-pictogram linksboven Tik op het Instellingen tand wiel rechtsboven Scroll naar beneden tot je App Appearance vindt, en selecteer dat Kies Altijd donker uit het menu

Je bent helemaal klaar. Nu kunt u in een slecht verlichte omgeving met optimaal comfort klikken.

Op Android liggen de zaken iets gecompliceerder. Om de een of andere reden moet Snapchat nog steeds een eigen donkere modus implementeren op het platform.

We zijn er zeker van dat het in de maak is, en we zullen dit artikel bijwerken zodra het beschikbaar is. In de tussentijd is er een workaround die je kunt proberen.

Wees gewaarschuwd, het is niet voor de zwakke van hart. Dit is alleen voor de die-hard fans van de donkere modus.

Houd er rekening mee dat verschillende smartphones kleine verschillen hebben in de lay-out van hun instellingen, dus het kan zijn dat je deze stappen iets moet aanpassen

Open je Instellingen menu Scroll naar Over telefoon en tik erop Scroll naar beneden totdat u uw Build-nummer vindt Tik zeven keer op het Build-nummer om de Developer Mode in te schakelen Er verschijnt een tekst die zegt datu nu een ontwikkelaar bent Ga terug naar het hoofdmenu Instellingen en selecteer Opties voor ontwikkelaars Zoek in dit menu naar Override force-dark en schakel dit in

Dit zal alle apps dwingen om in de donkere modus te worden weergegeven, of ze nu worden ondersteund of niet. Helaas zijn we echter nog niet klaar.

Nieuwere versies van Snapchat reageren niet op de geforceerde donkere modus, dus nu zullen we een oudere versie moeten installeren.

Dit betekent dat je je Snapchat-app moet verwijderen en versie 10.72.0.0 moet downloaden - de laatste versie die werkte met de geforceerde donkere modus.

De APK is hier beschikbaar via APKMirror, en de donkere modus werkt er betrouwbaar mee. Natuurlijk mis je nieuwe functies en beveiligingspatches, dus installeer het op eigen risico.

Yep, het is een pijn, maar als je echt wilt donkere modus op Android, dit is hoe het gedaan wordt.

Geschreven door Luke Baker.