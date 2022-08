Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - In de zomer van 2022 bewees Snap dat de geruchtenmolen gelijk had en kondigde een betaalde abonnementsdienst aan met de naam Snapchat+ (of Snapchat Plus). Snap, het moederbedrijf achter de mobiele Snapchat-app, gaf het nieuwe aanbod aan als een manier om toegang te krijgen tot exclusieve, experimentele en pre-release functies. Hier is alles wat je moet weten over Snapchat+, inclusief hoeveel het kost, wat je krijgt voor je geld, en hoe je je kunt abonneren.

Snapchat+ is een betaald abonnement op de mobiele app van Snapchat. Het ontgrendelt nieuwe functies voordat iemand anders de kans krijgt om ze te gebruiken. Op een ondersteuningspagina voor Snapchat+ beschreef Snap deze functies als "exclusief, experimenteel en pre-release", en zei dat ze "je Snapchat-ervaring zullen verbeteren en aanpassen, zodat je dieper kunt duiken in de delen van de app die je het meest gebruikt".

Snap heeft vroeg succes geboekt met zijn betaalde abonnementsdienst Snapchat+. Het bedrijf kondigde in augustus 2022 aan dat het een miljoen betaalde gebruikers heeft vergaard sinds de lancering van Snapchat Plus eind juni 2022.

In de VS kun je Snapchat+ krijgen voor $3,99 USD per maand, voor $21,99 USD voor 6 maanden, of voor $39,99 USD per jaar.

Vanaf augustus 2022 krijgen Snapchat+-abonnees toegang tot de volgende functies (links naar de ondersteuningspagina's van Snapchat voor elk van deze functies staan ook hieronder):

Snap heeft beloofd Snapchat+ regelmatig bij te werken met meer functies. Op 15 augustus 2022 deed het dat - met een update die prioriteit verhaalantwoorden introduceerde. Hierdoor zijn de reacties van abonnees beter zichtbaar als ze reageren op Snap Stars (zoals publieke figuren en geverifieerde makers). Andere functies zijn onder meer speciale achtergronden voor de Bitmoji-personages van gebruikers en nieuwe app-icoonontwerpen. Je kunt ook een emoji toevoegen die aan vrienden wordt getoond nadat ze een Snap hebben bekeken.

Het is gemakkelijk om je te abonneren op Snapchat+.

Open en log in op de Snapchat mobiele app. Ga naar je profiel Tik op de Snapchat+ banner kaart bovenaan. Kies een abonnement om je gratis proefperiode van 7 dagen te starten.

Hulp nodig? Als je de Snapchat+-kaart niet ziet, moet je misschien eerst andere bannerkaarten in je profiel ontslaan.

Snapchat+ is beschikbaar voor alle iPhone- en Android-gebruikers in de VS.

Geschreven door Maggie Tillman.