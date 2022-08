Snapchat+ heeft nu extra functies voor abonnees

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - In juni lanceerde Snapchat zijn betaalde abonnementsdienst Snapchat+ om gebruikers exclusieve functies en experimentele add-ons te geven.

Voor een maandelijks bedrag van 3,99 dollar werd Snapchat-gebruikers vroegtijdige toegang tot een aantal functies beloofd voordat ze beschikbaar waren voor het grote publiek. De lijst met extra functies was op dat moment kort, maar dat staat op het punt te veranderen.

-

Nu heeft Snapchat verschillende nieuwe exclusieve functies onthuld die beschikbaar zijn voor Snapchat+ abonnees. Het bedrijf heeft beloofd dat dit de eerste van vele zijn en dat er "frequente toekomstige drops" zullen zijn voor abonnees om naar uit te kijken.

De eerste van deze functies omvat:

Priority Story Replies - wanneer je een antwoord plaatst op een verhaal zal het beter zichtbaar zijn voor Snap Stars.

Post View Emoji - je zult nu in staat zijn om een emoji te kiezen die je vrienden te zien krijgen zodra ze je Snap hebben gezien. Zo heb je een aangepaste manier om je Snaps af te sluiten.

Nieuwe Bitmoji-achtergronden - Snapchat+-gebruikers krijgen toegang tot speciale Bitmoji-achtergronden die opvallen

Nieuwe app-iconen - Je kunt je app-icoon veranderen en een ander ontwerp op je startscherm zetten.

Deze functies zijn beschikbaar naast Snapchat voor web, dat een paar weken geleden is gelanceerd:

Snapchat voor Web stelt Snapchat+ abonnees in staat om berichten te sturen of vrienden te bellen terwijl ze op een desktop computer zitten. Zo wordt het nog makkelijker om contact te houden. Naar het schijnt zullen AR-lenzen in de toekomst ook naar het web komen. Dus nog veel meer om naar uit te kijken van Snapchat+.

Snapchat+ is nu beschikbaar in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Australië, Nieuw-Zeeland, Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, India, Koeweit, Qatar, Oman, Bahrein, Egypte, Israël, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Nederland, Zwitserland, Ierland, België, Finland, en Oostenrijk. Ontdek hier hoe u zich kunt abonneren.

Geschreven door Adrian Willings.