(Pocket-lint) - Snapchat heeft een nieuwe veiligheidsfunctie aangekondigd waarmee ouders gemakkelijker kunnen bijhouden met wie hun kinderen contact hebben op het platform: Family Center.

Met de nieuwe interface kun je op elk moment zien wie er in de vriendenlijst van je tiener staat, en kun je ook zien met wie ze de afgelopen week hebben gechat.

De berichten die heen en weer gaan zijn echter niet zichtbaar, dus het is geen totaaloverzicht van alles wat je kind zegt, maar het is waarschijnlijk nog steeds een welkome aanvulling voor velen.

Snap zegt dat het dit heeft ontworpen in de erkenning dat het moeilijk is om te controleren wat je kinderen zeggen in het echte leven, dus in staat zijn om elk woord virtueel te zien zou voor de meesten misschien niet proportioneel hebben gevoeld.

Als je echter denkt dat een account van je tiener de regels van Snapchat heeft overtreden, kun je dit direct vanuit het Family Center melden - aangezien dit soms alleen al duidelijk kan zijn aan de hand van bijvoorbeeld de accountnamen.

De functie is beschikbaar voor degenen onder de 18 jaar op het platform, maar zelfs dan zal Snapchat hen gewoon uitnodigen in het Family Center van hun ouders wanneer dat gewenst is, waarbij de tiener de kans krijgt om nee te zeggen als ze die speelruimte hebben.

Snap heeft het afgelopen jaar steeds meer opties voor ouderlijk toezicht toegevoegd aan zijn app, zoals het vergrendelen van hoe gemakkelijk het is om tieneraccounts toe te voegen, en er zijn er nog meer op komst, waaronder filters waarmee ouders kunnen zien wie hun tieners het laatst als vrienden hebben toegevoegd.

Geschreven door Max Freeman-Mills.