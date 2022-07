Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Probeer je je Snapchat-account te verwijderen en kom je er niet achter hoe? Het is eigenlijk vrij eenvoudig, dus laten we je door de stappen leiden zodat je van Snap af kunt komen en verder kunt gaan met je dag. We gaan ook in op wat er precies gebeurt als je je account verwijdert, waarom je dat zou willen en of Snapchat je gegevens bewaart.

Er zijn verschillende manieren om Snapchat te verwijderen, afhankelijk van je apparaat.

Je kunt je Snapchat-account rechtstreeks verwijderen vanuit het menu Instellingen van de mobiele Snapchat-app op je iPhone.

Open de Snapchat voor iOS-app. Tik op het Instellingen tandwiel op het Profiel scherm om Instellingen te openen. Scroll naar beneden naar "Accountacties". Tik op "Account verwijderen". Volg de stappen op het scherm om je account te verwijderen.

Als je de mobiele app Snapchat opent vanaf een Android-apparaat, moet je de website van Snapchat gebruiken om je account te verwijderen.

Ga naar de Snapchats accounts portal pagina. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in van het account dat je wilt verwijderen. Snap zei deze info te bewaren voor het geval je van gedachten verandert en je je account opnieuw wilt activeren. Volg de stappen op het scherm om je account te verwijderen.

Je hebt een smartphone of tablet nodig met de mobiele app van Snapchat, of toegang tot een computer waarop je naar het accountportaal van Snapchat op het web kunt gaan. Je hebt ook een Snapchat-account nodig om te verwijderen.

Dat hangt van jou af. Misschien vind je de dienst niet leuk. Of misschien wil je het account van iemand anders verwijderen, zoals een kind dat je niet op het platform wilt hebben.

Je account wordt de eerste 30 dagen gedeactiveerd. Zolang je account gedeactiveerd is, kunnen je vrienden geen contact of interactie met je hebben op Snapchat. Na nog eens 30 dagen wordt je account permanent verwijderd.

Wanneer je Snapchat-account permanent wordt verwijderd, worden je accountinstellingen, vrienden, Snaps, Chats, Verhaal, apparaatgegevens en locatiegegevens in de hoofdgebruikersdatabase van Snapchat verwijderd. Snap zei dat het "sommige persoonlijke gegevens kan bewaren voor bepaalde juridische, veiligheids-. en zakelijke behoeften". Zo zal het bijvoorbeeld informatie bewaren over eventuele aankopen die je via Snapchat hebt gedaan. Je hebt hiermee ingestemd en kunt hier meer te weten komen over de servicevoorwaarden van Snapchat.

Voor meer over Snapchat en hoe het werkt, inclusief tips en trucs, zie Pocket-lint's volledige gids. Snap heeft hier ook eenondersteuningspagina die alles beschrijft wat je moet weten over het verwijderen van je Snapchat-account.

Geschreven door Maggie Tillman.