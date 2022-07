Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Snapchat brengt drie belangrijke functies - chatten en videobellen - naar de desktop via een webapp. Dit is de eerste keer dat de kerndienst van Snapchat beschikbaar wordt gemaakt op niet-mobiele apparaten.

Met Snapchat voor Web kun je inloggen met je Snapchat-account en berichten sturen naar je vrienden of ze bellen, rechtstreeks vanaf je desktop. De nieuwe webervaring lijkt veel op de mobiele ervaring - alleen met extra ruimte om te chatten en te bellen in hetzelfde venster op een desktopcomputer. Snap zei dat ondersteuning voor AR-lenzen zelfs binnenkort naar de webversie komt.

Het bedrijf leek te suggereren dat, met mensen die vaker computers gebruiken tijdens de pandemie, zoals universiteitsstudenten die nu op afstand leren en werken, het eindelijk zinvol was om meer van Snapchat's functionaliteit naar het web te brengen. De dienst had altijd al een website, maar die was uiterst beperkt in die zin dat je er werd doorverwezen naar de mobiele apps van Snapchat en je er alleen instellingen en gegevens kon beheren.

Snapchat voor Web laat je:

Een gesprek starten of verdergaan waar chats op mobiel waren gebleven.

Berichtfuncties gebruiken zoals Chatreacties en Chatantwoord

Binnenkort beschikbaar: AR-lenzen gebruiken vanaf de desktop

Snapchat voor web is alleen compatibel met Google's Chrome-browser (en niet met Apple's Safari).

Om toegang te krijgen tot de webversie van Snapchat, open je gewoon je laptop of zet je je desktop aan en ga je naar web.snapchat.com in Chrome. Wanneer de pagina wordt geladen, word je doorgestuurd om in te loggen op je Snapchat-account.

Zodra u bent aangemeld, verschijnt de interface van Snapchat voor het web, compleet met uw contactpersonen aan de linkerkant, een chatweergave in het midden en een deelvenster voor video- en audiogesprekken aan de rechterkant. De gebruikersinterface is vrij intuïtief; klik op een contact om een chat met hem of haar te beginnen. U zult knoppen zien om hen te videobellen of te bellen. U ziet ook het chatscherm en de mogelijkheid om te reageren op chats en te antwoorden op chats allemaal vanaf uw laptop of desktop. Gemakkelijk.

Snap zei dat je gesprekken, videogesprekken en chats worden gesynchroniseerd tussen de mobiele apps en de webapp, dus je zou in staat moeten zijn om verder te gaan waar je gebleven was als je van mobiel naar desktop gaat of vice versa.

Bij de lancering zal de webversie exclusief beschikbaar zijn voor Snapchat Plus-abonnees. Het is de eerste grote paywalled functie die wordt gelanceerd sinds Snapchat in juni zijn betaalde aanbod aankondigde. Voor 3,99 dollar per maand krijgen abonnees toegang tot een paar exclusieve functies, zoals Snapchat voor het web, en krijgen ze experimentele toevoegingen te zien, lang voordat ze voor alle gebruikers beschikbaar zijn.

Snapchat Plus-abonnees in de VS, Groot-Brittannië, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland krijgen de functie als eerste.

Bekijk Pocket-lint's diepgaande gids over Snapchat voor meer informatie over de mobiele app, inclusief hoe het werkt en de beste tips en trucs.

