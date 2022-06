Snapchat+ is een abonnementsdienst voor grote Snap-fans

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Snapchat heeft een nieuwe abonnementsdienst voor zijn app gelanceerd, schijnbaar gericht op degenen die de app zo vaak gebruiken dat ze graag enkele nieuwe functies willen uitproberen.

Voor een maandelijks bedrag van 3,99 dollar krijgen abonnees toegang tot een paar exclusieve functies en experimentele toevoegingen, lang voordat ze beschikbaar zijn voor alle gebruikers.

Bij de lancering, lijkt dit niet een lange lijst van opties, dat wel. Je kunt een "BFF" pin toevoegen aan een vriend om ze bovenaan je geschiedenis te zien, het pictogram van de app veranderen en zien wie je verhalen opnieuw heeft bekeken, volgens The Verge, maar geen van deze is een game-veranderende functie.

Ten eerste kun je met het premium-niveau geen advertenties op Snapchat uitschakelen, een typisch voordeel dat app-abonnementen vaak wel bieden.

Het zal daarom interessant zijn om te zien of Snapchat+ een breed publiek zal vinden, of dat het Snapchat wat tijd zal kosten om de juiste balans te vinden in wat het aanbiedt om meer abonnees aan te trekken.

Diversificatie van inkomstenstromen is vaak de naam van het spel voor sociale mediadiensten, dus dit is duidelijk een nieuwe poging van Snap om precies dat te doen, gezien de relatief matte resultaten van andere initiatieven zoals haar Spectacle-opnamebril.

Snapchat+ wordt gelanceerd in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Australië, Nieuw-Zeeland, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Het zal uiteindelijk op grotere schaal worden uitgerold.

Geschreven door Max Freeman-Mills.