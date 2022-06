Snap lanceert mogelijk een betaald abonnement genaamd Snapchat Plus

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Snap is naar verluidt bezig met het testen van een betaald abonnement genaamd Snapchat Plus.

Volgens The Verge zal Snapchat Plus je vroegtijdige toegang geven tot sommige functies. Plus, Twitter app-onderzoeker Alessandro Paluzzi merkte onlangs op dat Snap andere functies aan het testen is voor Snapchat Plus, waaronder de mogelijkheid om een van je vrienden vast te pinnen als je "No. 1 BFF".

Andere functies zijn naar verluidt:

Toegang krijgen tot exclusieve Snapchat iconen

Een badge weergeven in je profiel

Zie je baan met BFF

Zie de locatie van je vriend in de afgelopen 24 uur

Zien hoeveel vrienden je verhaal hebben herbekeken

Paluzzi toonde aan dat de prijs voor Snapchat Plus momenteel 4,59 euro per maand en 45,99 euro per jaar (ongeveer 4,84 dollar) bedraagt.

Snapchat is een mobiele app voor Android- en iOS-apparaten. In de omgangstaal wordt de app door zijn gebruikers vaak Snap genoemd. Ondertussen is de ontwikkelaar van Snapchat een publiek bedrijf dat ook Snap heet, verwarrend. Het bedrijf zelf beweert een camerabedrijf te zijn. (Als zodanig maakt het ook andere producten, waaronder hardware, zoals Snapchat Spectacles). Hoe je het ook wilt noemen, Snap wordt geleid door mede-oprichter Evan Spiegel.

Een van de kernconcepten van de mobiele app is dat elke foto, video of bericht - ook wel snap genoemd - die je verstuurt, standaard slechts korte tijd beschikbaar is voor de ontvanger voordat het ontoegankelijk wordt. Deze tijdelijke of efemere aard van de app is oorspronkelijk ontworpen om een meer natuurlijke stroom van interactie aan te moedigen.

Voor meer informatie over Snapchat en hoe het werkt, zie Pocket-lint's gids.

Geschreven door Maggie Tillman.