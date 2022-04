Snapchat onthult Dress Up bestemming voor AR mode

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Snapchat heeft al eerder de mogelijkheid geboden om brillen en kleding te passen via zijn lenzen, waarbij augmented reality merken in staat stelde previews te bieden van hoe items er gedragen uit zullen zien.

Het heeft nu echter een speciale bestemming gecreëerd voor gebruikers om verschillende AR-winkelervaringen te vinden, genaamd "Dress Up".

Aangekondigd tijdens de Snap Partner Summit 2022, maakt Dress Up het eenvoudiger om verschillende merken en retailers te vinden die AR mode-ervaringen aanbieden.

Dit wordt gekoppeld aan nieuwe softwaretools voor bedrijven om Snap AR-mogelijkheden te creëren in hun productdetailpagina's op andere websites of apps. Zo is er bijvoorbeeld een nieuwe Snap-lens ontwikkeld die het lichaam van een gebruiker kan scannen en direct virtuele kleding over het lichaam kan leggen zonder dat hij zich hoeft uit te kleden.

Het eindresultaat moet Snapchatters helpen modeartikelen te vinden en te "passen", en zelfs te zien hoe een handtas of schoenen eruit zullen zien als ze eenmaal besteld zijn.

Een nieuwe shoppingsectie in het profiel van een gebruiker zal hem ook toelaten een aankoop te doen na het visualisatieproces.

Sportkledingspecialist Puma is een van de partners die nieuwe ervaringen lanceert binnen Snapchat. Het biedt de mogelijkheid om sneakers te passen binnen de app en ze direct te bestellen.

Andere interessante nieuwe features en ontwikkelingen zijn ook aangekondigd tijdens de Snap Partner Summit keynote address, waar je hier meer over kunt vinden.

Geschreven door Rik Henderson.