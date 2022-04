Hoe YouTube-video's te delen met Snapchat

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Snapchat heeft een update uitgebracht die het eindelijk veel gemakkelijker maakt om je favoriete nieuwe of oude video's met je volgers op Snap te delen, zelfs met een handig beeld voor de clip.

De functie zou moeten werken op iOS en Android, dus ongeacht welke telefoon je gebruikt, moet je de onderstaande stappen kunnen volgen om video's te delen.

Open je YouTube-app en navigeer naar een video Tik op het deelpictogram onder de video Tik op het Snapchat-pictogram Maak je Snap en druk op verzenden om hem te delen

Zo eenvoudig is het: je kunt een kleine thumbnail toevoegen van de video die je deelt en de widget bevat zelfs een link waarop je vrienden en volgers kunnen tikken als ze de video zelf willen gaan bekijken.

Dit is echt geweldig voor het delen van nieuwe video's, maar zal waarschijnlijk ook een zegen zijn voor makers van inhoud die hun fans willen waarschuwen voor nieuwe uploads op hun YouTube-kanalen.

Stapel beloningen en voordelen op al uw bestaande kaarten met deze Curve Mastercard Door Pocket-lint International Promotion · 27 October 2021 Dit briljante systeem bespaart u elke keer dat u betaalt tijd en moeite.

In feite is de nieuwe toevoeging in feite een sticker voor YouTube, waarmee je je Snap kunt rangschikken zoals je wilt, en je nog steeds toegang geeft tot filters en effecten, maar het is duidelijk dat je nog steeds niet in staat bent om daadwerkelijk in delen van een video te plakken voor mensen om daar op Snapchat te bekijken.

Geschreven door Max Freeman-Mills.