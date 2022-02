Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Snapchat introduceert een kleine functie die de meeste gebruikers waarschijnlijk erg handig zullen vinden: de mogelijkheid om gebruikersnamen te wijzigen.

Snap zei dat het later deze maand een update wereldwijd uitrolt waarmee gebruikers de naam die ze oorspronkelijk gebruikten, kunnen verwijderen zonder een nieuw account te hoeven maken. Dit is wat u moet weten.

Je Snapchat-gebruikersnaam wordt ingesteld wanneer je je Snapchat-account voor het eerst aanmaakt.

Een gebruikersnaam verschilt van je weergavenaam, en dat is hoe je op Snapchat verschijnt. U kunt uw weergavenaam op elk gewenst moment aanpassen. ( Ga hierheen om te leren hoe je je weergavenaam kunt maken of wijzigen.) Om je gebruikersnaam (of handle) te zien, tik je op je profielpictogram bovenaan het scherm in de Snapchat-app. Je gebruikersnaam wordt weergegeven naast je Snapchat-score.

Volg deze snelle stappen om je gebruikersnaam op Snapchat te wijzigen:

Open de nieuwste versie van de mobiele Snapchat-app. Ga naar het profielscherm Tik op het Bitmoji-pictogram in de rechterbovenhoek van de camera. Tik op het tandwielpictogram Selecteer gebruikersnaam Selecteer Gebruikersnaam wijzigen. Ga je gang en verander je handvat!

Nee. Volgens het persbericht van Snapchat heeft het wijzigen van een gebruikersnaam zelfs geen invloed op je contacten, Snap-code, Snap Score of herinneringen.

Nee. Je kunt een gebruikersnaam maar één keer per jaar wijzigen.

Nee. Snap zei dat je bij het wijzigen van gebruikersnamen in de toekomst geen handvat kunt kiezen dat in het verleden is gebruikt, zelfs niet door jezelf.

De mogelijkheid om je Snapchat-gebruikersnaam te wijzigen zonder een nieuw account aan te maken, is beschikbaar vanaf 23 februari 2022.

De functie werkt in de mobiele apps van Snapchat voor zowel Android als iOS.

Bekijk hier de ondersteuningspagina van Snapchat voor alles wat je moet weten over gebruikersnamen, inclusief hoe je ze kunt wijzigen. We hebben ook deze uitgebreide gids over Snapchat en hoe de app werkt.

Geschreven door Maggie Tillman.