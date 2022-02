Je kunt nu concertkaartjes kopen in Snapchat met Ticketmaster

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Snap en Ticketmaster zijn een samenwerking aangegaan om een nieuwe ervaring met concerttickets in Snapchat te bieden.

Een in-app Ticketmatcher Mini stelt Snapchat -gebruikers in staat om optredens te vinden op basis van hun eigen muziekkeuzes, deze te delen met vrienden en zelfs een gastenlijst te maken van geïnteresseerden. Tickets kunnen vervolgens worden gekocht via de Ticketmaster-service.

Bovendien toont een nieuwe kaartlaag aankomende optredens in de buurt van gebruikers. U kunt ook op een locatie klikken en u ziet de lijst met aankomende optredens.

De Mini werkt door gebruikers eerst te vragen naar links of rechts te vegen bij aankomende showaanbevelingen, om de artiesten en muziekgenres te vinden die hij, zij of zij verkiezen. Het zal dan de aanbevelingen in de toekomst aanpassen.

Een Snapchatter kan dan zien of er vrienden met hetzelfde evenement zijn gematcht - in dating-app-stijl - en kan een gesprek met hen starten via de Snapchat-camera. Zij en andere vrienden kunnen dan worden toegevoegd aan de gastenlijst en de groep kan beslissen of ze tickets willen kopen op de beveiligde website van Ticketmaster.

De mini- en kaartlaag zijn een primeur voor Snapchat, maar kunnen in de toekomst leiden tot andere partnerschappen en in-app-mogelijkheden.

Het wordt momenteel uitgerold naar meer dan 20 landen over de hele wereld.

Geschreven door Rik Henderson.