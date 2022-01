Snapchat introduceert nieuwe functies voor ouderlijk toezicht

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Snap heeft een paar nieuwe veiligheidsfuncties voor zijn app aangekondigd, die bedoeld zijn om het voor volwassenen op het platform moeilijker te maken om tienergebruikers toe te voegen met wie ze niet direct verbonden zijn.

De wijziging houdt in dat accounts van 13 tot 17 jaar niet verschijnen in het gedeelte Snel toevoegen van mensen op Snapchat, tenzij ze een verborgen aantal gemeenschappelijke vrienden hebben, om ervoor te zorgen dat mensen geen contact maken met tieners die ze nog nooit hebben ontmoet .

Snap is open over de reden waarom het deze handelwijze ook nastreeft - het is zich ervan bewust dat drugsdealers die opioïden verkopen als onderdeel van de aanhoudende gezondheidscrisis in de VS Snapchat vaak gebruiken als platform om nieuwe kopers te vinden.

Het zegt ook dat zijn systemen nu 88 procent van de activiteit rond drugshandel op de app opvangen dankzij AI die dingen in de gaten houdt, accounts laat afsluiten en verbodsbepalingen uitvaardigt waar wangedrag wordt gevonden.

Stapel beloningen en voordelen op al uw bestaande kaarten met deze Curve Mastercard Door Pocket-lint International Promotion · 27 October 2021 Dit briljante systeem bespaart u elke keer dat u betaalt tijd en moeite.

Snap heeft ook een team voor wetshandhavingsoperaties, dat waar nodig samenwerkt met echte wetshandhavers, en dat team is volgens de app-maker met 74 procent gegroeid, opnieuw in een poging om aan te tonen dat het het probleem serieus neemt.

Er komen nog steeds meer limieten voor ouderlijk toezicht naar Snapchat om het voor ouders gemakkelijker te maken om te weten wat hun kinderen doen in de app, maar voor nu kun je meer lezen over Snap's reactie op drugshandel in zijn blogpost hier .

Geschreven door Max Freeman-Mills.