(Pocket-lint) - Als je ooit in een groepschat op Snapchat hebt gezeten, dan weet je hoe moeilijk het is om op individuele berichten te reageren - vooral als er meerdere mensen tegelijk aan het praten zijn. Dankzij een nieuwe update is het eindelijk een stuk eenvoudiger om te reageren op mensen in Snap-chats.

Vanaf januari 2022 rolt Snapchat een grote update uit voor zijn Android- en iOS-apps die nieuwe tools en functies introduceert. Misschien wel de belangrijkste van deze nieuwe functies is Chat Reply - omdat het je eindelijk in staat stelt om te reageren op individuele berichten in een lopende chat.

Volgens Snapchat kan Chat Reply je helpen "gesprekken op het goede spoor te houden en met context te communiceren", omdat het je in staat stelt terug te keren naar een specifiek bericht in een groepschat of een chat en een discussielijn te starten. Om Chat Reply te gebruiken, houdt u gewoon een bericht ingedrukt en klikt u op beantwoorden. Dat is het!

De update van januari 2022 van Snapchat voegt nog een paar chatgerelateerde functies toe die je misschien interessant vindt:

Bitmoji-reacties: reageer op elk bericht met zeven Bitmoji-reacties.

op elk bericht met zeven Bitmoji-reacties. Enquêtestickers - Voeg door Emoji aangedreven peilingen toe aan Snaps en Stories om vrienden te onderzoeken. Zoek de nieuwe optie in de Sticker-map om een poll te maken.

- Voeg door Emoji aangedreven peilingen toe aan Snaps en Stories om vrienden te onderzoeken. Verbeterd bellen: voeg lenzen toe en bekijk wie deelneemt aan een groepsgesprek voordat u deelneemt.

Voor meer informatie over Snapchat en hoe het werkt, zie Pocket-lint's gids: Wat is Snapchat, hoe werkt het en wat heeft het voor zin?

