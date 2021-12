Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Snap heeft een nieuwe stand-alone app voor videobewerking voor iPhone-gebruikers geïntroduceerd. Het heet Story Studio .

Story Studio, voor het eerst aangekondigd in mei 2021, biedt geavanceerdere bewerkingsopties voor verticale videos, waardoor je meer controle hebt over elementen zoals tekst en AR-lenzen. Je kunt zelfs trending audio toepassen. Bewerkte videos kunnen rechtstreeks naar Snapchat worden geëxporteerd om te delen in je Verhaal of op Spotlight, of ze kunnen desgewenst worden gedownload en elders worden gedeeld. In tegenstelling tot TikTok krijgen je bewerkte videos geen watermerk.

Snap beschrijft Story Studio als een "snelle en leuke manier voor makers om geavanceerde, boeiende verticale videos te maken om te delen op Snapchat". Functies zijn onder meer frame-precieze trim-, splitsings- en timingtools, de mogelijkheid om lagen en bijschriften toe te voegen, "Geluiden van Snapchat" en vloeiende overgangen.

Als je hulp nodig hebt om aan de slag te gaan met Story Studio, heeft Snap hier een volledige pagina met veelgestelde vragen met informatie over apparaatvereisten, het beheren en maken van projecten, de ins en outs van bewerken en bekijken en delen, plus alles wat je moet weten over hoe geluiden werken . Het is een kijkje waard.

Een "vroege versie" van Story Studio is nu beschikbaar in de App Store van Apple voor Snapchat-gebruikers in de VS, het VK en Canada.

Het is nog niet bekend of de app ook naar Android komt.