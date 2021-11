Snapchat voegt lagen toe aan Snap Map, te beginnen met Memories

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Om zijn belofte na te komen om meer functionaliteit - in de vorm van " lagen " - toe te voegen aan de Snap Map-functie in de Snapchat-app , heeft Snap aangekondigd dat de eerste twee lagen nu worden uitgerold: Memories en Explore .

Snap Map toont Snapchat-gebruikers waar hun vrienden zich momenteel bevinden - als ze zich aanmelden voor het delen van hun locatie. Snap Map toont ook interessante plaatsen om te bezoeken en welke gebieden het populairst zijn onder Snapchatters. Wat betreft herinneringen, het is een andere functie binnen Snapchat. Het is als een privékluisje voor je kiekjes, een waar Snapchat ook hoogtepunten uit de afgelopen jaren serveert, zodat je oude momenten opnieuw kunt bekijken en onthouden. Nu krijgt Snap Maps Memories.

Kortom, Snap Map laat je oude snaps zien die je vanaf bepaalde plaatsen hebt verzonden. Dus als je op je kaart bladert en inzoomt op Orlando, vind je misschien een foto die je een paar jaar geleden in Disney World hebt gemaakt. Herinneringen in Snap Map zijn privé en alleen voor jou beschikbaar, dus je kunt de herinneringen van vrienden niet zien.

De Explore-laag in Snap Maps is als een nieuwe versie van de heatmap , die Snapchat-activiteit per volume in een bepaald gebied laat zien. U kunt op gemarkeerde regios tikken om openbare fotos en videos van Snapchat-gebruikers over de hele wereld te bekijken. Om toegang te krijgen tot Verkennen en andere lagen, ga je naar de Snap-kaart in Snapchat en tik je op de knop voor het menu Lagen in de rechterbovenhoek van de kaart. Vervolgens kunt u schakelen tussen verschillende lagen om ze te openen.

De nieuwe lagen van Snap Map zijn nu beschikbaar voor Snapchat-gebruikers op iOS en Android.