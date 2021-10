Snap en Google werken samen voor lockscreen Snapchat-toegang op Pixel 6

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Snapchat en Google hebben een kleine samenwerking aangekondigd als onderdeel van Googles grote lanceringsevenement voor de Google Pixel 6-lijn, waardoor de nieuwe smartphone de snelste optie wordt voor het maken van Snaps zodra een nieuwe functie wordt gelanceerd.

Met de optie, genaamd "Quick Tap to Snap", kunnen Pixel 6-bezitters een snelkoppeling naar de telefoon toevoegen door op de achterkant van de telefoon te tikken om de modus "Alleen camera" van Snapchat te openen, zodat ze snel fotos of videos van het moment kunnen maken voordat het voorbij is.

Zodra de Snap klaar is om te verzenden, kunnen ze hun telefoon ontgrendelen om dit daadwerkelijk te doen, waarbij dat enigszins tijdrovende deel wordt uitgesteld tot nadat ze hun inhoud gereed hebben. Dat is een slimme kleine snelkoppeling die enthousiaste Snapchatters wel eens lonend zouden kunnen vinden.

De samenwerking gaat echter iets dieper, waarbij Snapchat ook kan profiteren van een paar van de chicste Pixel-functies van Google, zoals de indrukwekkende live vertaling, die het gemakkelijker zou kunnen maken om via een taalbarrière op Snapchat te communiceren.

Alle functies in kwestie zijn nog niet live en zouden volgens Snapchat de komende maanden in het spel moeten komen, maar ze doen een interessant voorstel. Het komt zelden voor dat een app als deze een voordeel krijgt op een specifiek apparaat, dus we zullen moeten zien of Snap de liefde deelt met andere hardware in de loop van de tijd.