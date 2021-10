Snapchat rolt cadeaus en geldprijzen uit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Snap rolt de Gifting-functie uit die het eerder dit jaar aankondigde voor gebruikers over de hele wereld, en voegt een directe (hoewel een beetje ingewikkelde) manier toe voor gebruikers om de accounts die ze volgen te betalen voor inhoud die ze waarderen.

Het systeem is in feite een in-app fooienpot, waarmee u "geschenken" kunt verzenden waarvoor u met echt geld betaalt. Het account dat het geschenk ontvangt, krijgt dan een korting op die kosten van Snapchat, wat geld verdient met de transactie.

Het betekent de uitbreiding van een soort in-app-valuta genaamd Crystals waarin je wordt betaald, zo te zien, en die gemakkelijk kan worden ingelijst als onderdeel van een strategie om het soort makers aan te trekken die mogelijk de grote geld op andere platforms die betaling aanmoedigen, zoals OnlyFans en Patreon.

Het systeem wordt nu uitgerold naar gebruikers over de hele wereld, maar een andere functie zal in eerste instantie alleen voor de VS zijn. Spotlight-uitdagingen bieden Snapchatters de kans om grote geldprijzen te winnen door Snaps te sturen met specifieke filters of lenzen.

Het betekent in feite dat merken en makers wedstrijden volledig binnen Snapchat kunnen houden, wat een intrigerend concept is dat we in de gaten moeten houden. De functie wordt volgens Snap momenteel getest en zal in eerste instantie in november in de VS worden geïmplementeerd.