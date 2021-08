Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je Snapchat gebruikt , weet je dat de ingebouwde camera kan worden gebruikt om augmented-reality-effecten toe te passen op je gezicht en de wereld om je heen. In 2019 heeft Snapchat zijn app geüpdatet met een indrukwekkende camera-afhankelijke functie, Scan genaamd, waarmee je je telefoons snel op objecten kunt richten om er meer over te weten te komen. Nu krijgt de camera van Snapchat een grote update die Scan naar voren en in het midden van de camera verplaatst, zodat alle gebruikers er gemakkelijk toegang toe hebben.

Dit is wat u moet weten.

Vanaf 26 augustus 2021 krijgt de camera van Snapchat Scan een prominentere plek en wordt deze geüpdatet zodat deze een reeks dingen kan identificeren, van kleding tot hondenrassen. Scan maakt het ook gemakkelijker voor u om AR-effecten zoals lenzen te vinden, omdat het u kan voorstellen om te gebruiken op basis van waar u naar kijkt en andere criteria.

Dat maakt de camera van Snapchat in wezen tot een visuele zoekmachine. Het is eerlijk gezegd eigenlijk een kopie van Google Lens, waarmee je ook items via de camera van je telefoon kunt scannen om items te identificeren. Google Lens is beperkt tot Pixel-telefoons, Android-telefoons en de mobiele Google-app. Laten we ook niet vergeten dat Pinterest zijn eigen virtuele zoekfunctie heeft, Lens genaamd, die vergelijkbare afbeeldingen (inclusief dingen om te kopen) naar voren brengt op basis van wat je hebt gescand met de ingebouwde camera van de app.

Dus, hoe is Snapchat uniek voor dit aanbod? Welnu, de Snapchat-app wordt onmiddellijk geopend voor de camera - en nu Scan - waar bijna 300 miljoen dagelijkse gebruikers gemakkelijk toegang toe hebben. Snap zei dat 170 miljoen mensen Scan al minstens één keer per maand gebruiken, en dat was het moment waarop Scan achter een paar extra tikken werd begraven.

Deze nieuwste versie van Scan, waarvan Snap eerder dit jaar een preview op zijn ontwikkelaarsconferentie heeft getoond, kan nu informatie over hondenrassen, planten, wijn, autos en voedselvoeding detecteren en identificeren - waarvan het merendeel wordt mogelijk gemaakt door andere bedrijven - zoals Vivino, die wijn identificeert, en binnenkort zal Allrecipes Scan gebruiken om recepten voor te stellen op basis van afbeeldingen van uw voedselingrediënt. Snap is van plan om in de loop van de tijd meer mogelijkheden toe te voegen, afhankelijk van externe partners en wat het ontwikkelt.

Misschien wel de coolste upgrade naar Scan is een aanbevelingsengine voor kledingwinkels die is gebouwd door Snap nadat het Screenshop had overgenomen, een app waarmee je screenshots van kleding kunt uploaden om vergelijkbare items te koop te vinden. Scan kan nu precies dat doen, en je kunt kleding kopen die je ontdekt. De winkelfunctie van Scan komt ook naar de Memories-camerarolsectie van Snapchat, zodat je kleding kunt vinden en kopen op basis van wat er al is opgeslagen in fotos of schermafbeeldingen in de app.

Scan krijgt wat Snap camerasnelkoppelingen noemt. Het idee is dat als je je camera ergens op richt, zoals je hond, Lenzen die speciaal zijn ontworpen om met die honden te werken, aan je worden gepresenteerd met een songclip en een kleurfilter, die je allemaal tegelijkertijd kunt toepassen. Snap is van plan om ook camerasnelkoppelingen naar zijn Spotlight-functie te brengen, zodat een kijker van een video in zijn camera kan starten en dezelfde combinatie van effecten kan gebruiken die ze zojuist in de video hebben gezien.

Het punt is dat deze functie voor camerasnelkoppelingen momenteel beperkt is tot honden, luchtfotos, menselijke voeten en dansen. Maar Snap is van plan om het beschikbare aanbod in de loop van de tijd uit te breiden, met het idee dat je Scan zult gebruiken om AR-lenzen en andere effecten te ontdekken die al lang door Snapchat op verschillende plaatsen van zijn app worden aangeboden.

Zoals we eerder vermeldden, experimenteert Snapchat sinds 2019 met de visuele zoekfunctie Scannen. Maar tot nu toe had het een paar tikken nodig om het te vinden en te gebruiken - dus vermoedelijk hebben veel mensen het vaak over het hoofd gezien. Nu de update wordt uitgerold, is Scan zichtbaar wanneer de Snapchat-camera open is.

