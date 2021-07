Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Stel dat u gaat trouwen of een babyshower plant. Zou het niet cool zijn als je je eigen aangepaste Snapchat-filter had voor deze verschillende levensgebeurtenissen? Op die manier kunnen jij en anderen die aanwezig zijn een paar fotos maken, het filter bovenaan toevoegen en het met anderen delen. Het zou zijn als je eigen persoonlijke branding, een extra touch om de dag speciaal te maken. Gelukkig kun je er gemakkelijk zelf een maken. Hier is alles wat u moet weten over het maken van Snapchat-filters.

Het eerste dat u moet weten, is dat Snapchat-filters anders zijn dan Snapchat- lenzen . Hoewel Snapchat-filters kleureffecten aan je fotos kunnen toevoegen, locatie-informatie kunnen weergeven, je Bitmoji-avatar laten zien, laten zien wat je doet en meer, zijn Snapchat-lenzen augmented reality-ervaringen die de manier waarop je eruit ziet veranderen. Ze kunnen ook de wereld om je heen vergroten. Lenzen worden toegepast op snaps om 3D-effecten, objecten, karakters en transformaties toe te voegen.

Snapchat-filters voor klanten zijn filters die zijn ontworpen door alledaagse Snapchatters, in plaats van door het bedrijf Snap. Ze zijn alleen beschikbaar in aangewezen gebieden (ook wel geofences genoemd), daarom worden ze vaak "geofilters" genoemd. U hoort misschien zelfs aangepaste filters die worden beschreven als filters op aanvraag, omdat ze slechts voor een bepaalde tijd beschikbaar zijn. Om het voor het doel van deze handleiding eenvoudig te houden, noemt Pocket-lint ze aangepaste filters.

Als je geïnteresseerd bent in het maken van een filter, heb je een paar opties:

Je kunt een gratis communityfilter indienen voor je stad, een speciale plaats of een oriëntatiepunt. Je kunt een filter ontwerpen en kopen voor een aankomend evenement, zoals een verjaardag. Of, als u een bedrijf bent, kunt u adverteren op Snapchat.

Voor de doeleinden van deze gids gaan we optie nr. 2 uitleggen: hoe je een Snapchat-filter ontwerpt en koopt voor een evenement.

Met Snapchat kun je je eigen aangepaste filter maken en kopen om een speciale gebeurtenis te vieren of misschien zelfs om te pronken met je bedrijf. U heeft controle over het ontwerp en bepaalt hoe lang het filter beschikbaar is. Houd er rekening mee dat de prijs van uw filter afhankelijk is van hoe lang u het beschikbaar wilt hebben, hoe groot het gebied is waarin het beschikbaar zal zijn (of hoe groot uw "geofence" is), en zelfs waar het beschikbaar zal zijn (ook bekend als uw "geofence").

Volg deze stappen om aan de slag te gaan:

Ga naar de Create Your Own filter-website. Maak uw filter met behulp van de ontwerptool op het scherm. Zie het volgende gedeelte in onze gids voor meer gedetailleerde instructies. Kies wanneer en waar het beschikbaar moet zijn. Dien het ter goedkeuring in bij Team Snapchat. U wordt gevraagd of het om persoonlijk of zakelijk gebruik gaat.

U wordt ook gevraagd om het een naam te geven en betalingsgegevens in te voeren.

Opmerking: Dien uw filter ten minste 24 uur voor de lanceringsdatum in, zodat u tijd heeft voor last-minute bewerkingen. U kunt er tot 180 dagen van tevoren een indienen.

Snapchat prijzen aangepaste filters op basis van de grootte van het gebied dat ze bestrijken (maximaal 5.000.000 vierkante voet is toegestaan) en de duur dat ze actief zijn (of het nu een dag of een jaar is). Voor zover we kunnen zien, beginnen de prijzen bij ongeveer $ 5 tot $ 20 per dag om een filter uit te voeren over een minimaal gebied, zoals een huis.

Oké, laten we zeggen dat je vastzit bij stap nr. 2 hierboven en dat je hulp nodig hebt bij het ontwerpen. Je kunt beginnen met de vooraf gemaakte filtersjablonen van Snapchat en deze bewerken, of je kunt je eigen illustraties uploaden die je helemaal opnieuw hebt gemaakt met beeldbewerkingssoftware zoals Adobe Photoshop of Illustrator. Als je niet zo handig bent met dergelijke programmas, overweeg dan om aangepaste filterillustraties op Etsy te kopen - waar verkopers je ontwerpbestanden zullen bezorgen om te uploaden.

Log in op de Create Your Own filter-website. U moet een laptop of desktopcomputer gebruiken. Selecteer Filter maken. Selecteer kies een sjabloon of upload uw eigen ontwerp. Voor beide opties kunt u tekst, afbeeldingen en Bitmoji toevoegen.

Je kunt ook Friendmoji toevoegen. (Klik op + Vrienden en kies iemand.) Als uw filter er goed uitziet, klikt u op Volgende.

Let op: U kunt uw filterontwerp achteraf altijd nog online bewerken. Log gewoon weer in op de Create Your Own filter-website, ga naar het menu (hamburgersymbool) in de bovenhoek, selecteer Mijn bestellingen en vervolgens de inzending die u wilt bewerken, en klik op het ontwerp om het te bewerken. Onthoud echter dat alle herziene ontwerpen door Snapchat moeten worden beoordeeld. Na goedkeuring vervangt het nieuwe ontwerp het oude. Eenvoudig!

Als je aangepaste illustraties maakt en uploadt die je vooraf in beeldbewerkingssoftware hebt gemaakt of op Etsy hebt gekocht, raadt Snapchat deze richtlijnen aan:

Bestanden moeten 1080px breed en 2340px hoog zijn.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 300 KB.

De bestandsresolutie moet 72 DPI zijn.

Bestanden moeten worden opgeslagen als een .PNG-bestand met een transparante achtergrond.

Sla uw filter op in het menu Bestand met deze methode: Opslaan > Opslaan voor internet (verouderd). Selecteer de PNG-24-voorinstelling in het vervolgkeuzemenu.

Laat voldoende vrije ruimte over zodat mensen je snap kunnen zien nadat ze je filter hebben toegepast. U moet alleen de bovenste of onderste 25% van het scherm bedekken.



Opmerking: Snapchat biedt hier meer tips voor het indienen van filters op de pagina met veelgestelde vragen.

Beste iPad-apps: de ultieme gids Door Maggie Tillman · 31 juli 2021

Wanneer je een aangepast Snapchat-filter maakt, moet je een begin-/eindtijd kiezen en een locatie kiezen.

Dit is de periode waarin uw filter beschikbaar is voor gebruik. Als u Herhaalde gebeurtenis selecteert, kunt u ervoor kiezen om uw filter op bepaalde tijden per dag of week te laten werken. U kunt uw filter ook een jaar gebruiken als u Jaarlijks kopen selecteert. Zorg ervoor dat de tijdzone overeenkomt met de lokale tijd waar uw filter zich bevindt.

Bij het kiezen van een locatie voor uw filter (of waar mensen moeten zijn om het te gebruiken), wordt dit een geofence genoemd. Wanneer u uw filter ontwerpt, typt u gewoon het adres in, klikt u op Hek tekenen en brengt u het gewenste gebied in kaart. Als het er goed uitziet, klikt u op Afrekenen. Als uw locatie verandert of een evenement opnieuw wordt gepland, kunt u altijd uw oorspronkelijke bestelling annuleren en opnieuw indienen met nieuwe parameters. Zie de veelgestelde vragen van Snapchat voor tips over het maken van je geofence.

Met Snapchat kun je zien hoe vaak je filter is bekeken en gebruikt. Statistieken worden niet onmiddellijk bijgewerkt. Ze kunnen ongeveer 24 uur achterblijven.

Log in op de Create Your Own filter-website.

Klik op het menu (hamburger symbool) in de linker bovenhoek.

Selecteer Mijn bestellingen.

Selecteer een filter.

Bekijk de statistieken.

Last but not least, laten we bespreken hoe u uw mooie nieuwe aangepaste filter aan uw foto- en videofragmenten kunt toevoegen.

Snapchat openen. Tik op de opnameknop of houd deze ingedrukt om een foto te maken. Veeg naar links of rechts om een filter te kiezen. Uw filter wordt weergegeven als een optie voor gebruikers binnen uw geofence. Tik op de laagknop om meerdere filters toe te voegen.

Opmerking: zolang je filter actief is, kan iedereen binnen de ingestelde geofence van je filter het onbeperkt gebruiken op Snapchat.

Pocket-lint heeft hier een gids over Snapchat , terwijl Snapchat hier een Help-hub heeft.