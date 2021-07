Hoe je gratis HBO Max-shows in Snapchat kunt bekijken met je vrienden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Warner Media en Snap werken samen om volledige afleveringen van HBO Max-shows toe te voegen aan de mobiele Snapchat-app . De inspanning, genaamd HBO Max Minis , stelt je in staat om geselecteerde afleveringen van topseries te streamen met maximaal 63 andere Snapchatters. Hier is alles wat u moet weten, inclusief hoe u het moet doen.

HBO Max Minis maken deel uit van Snapchat Minis , dat in 2020 werd gelanceerd als een manier voor Snap om app-ervaringen van derden binnen Snapchat aan te bieden. Snap verwijst eigenlijk naar Minis als "hapklare hulpprogrammas". Je kunt ze gebruiken om tickets te kopen via Atom, te mediteren via Headspace en zelfs te registreren om te stemmen in de VS.

En nu kun je met HBO Max Minis gratis hele afleveringen van meer dan een dozijn series van de streamingdienst streamen, inclusief pilots.

Je kunt de HBO Max Mini-ervaring starten via het raketpictogram dat verschijnt in Chat of via Zoeken. Zodra HBO Max Mini in de Snapchat-app is gelanceerd, moet je je geboortedatum verifiëren. (U moet uw geboortedatum invoeren om toegang te krijgen tot leeftijdsgeschikte inhoud.)

HBO Max Mini biedt de beste HBO-titels, waaronder nieuwe releases zoals het opnieuw opgestarte Gossip Girl, oude favorieten zoals Game of Thrones, evenals proefafleveringen van andere hitshows op de HBO Max-streamingservice. De volledige lijst met HBO Max-shows met afleveringen die beschikbaar zijn om te streamen in Snapchat is als volgt:

squirrel_widget_4152470

Misschien wel het beste van de HBO Max Mini-ervaring is dat het gesynchroniseerd afspelen biedt, zodat iedereen die naar een programma kijkt dezelfde titel samen kan streamen. Maximaal 64 gebruikers kunnen deelnemen aan een HBO Max Mini-sessie door een in-chatbericht te sturen met een link om deel te nemen aan de Snap Mini of door een klikbare stickerlink te sturen met de camera van Snapchat. Zodra een titel is gestreamd, kan iedereen in realtime meekijken, chatten en Bitmoji-reacties verzenden.

Ja. Maar volgens de eigenaar van HBO Max, Warner Media, is het idee achter HBO Max Minis om gebruikers aan te moedigen zich te abonneren. De ervaring biedt de mogelijkheid om naar HBO Max te gaan nadat een aflevering is afgelopen, zodat ze de serie kunnen blijven bekijken. (Dit wordt getoond aan gebruikers van 18 jaar en ouder, aldus het bedrijf.)

Bekijk onze handleidingen over HBO Max en Snapchat: