Een 3D Bitmoji-avatar toevoegen aan je Snapchat-profiel Snapchat

(Pocket-lint) - Snapchat heeft gebruikersprofielen bijgewerkt met 3D Bitmoji-avatars. Voorheen waren Bitmoji-profielavatars alleen beschikbaar in 2D.

De nieuwe 3D Bitmoji-avatars zijn beschikbaar in de VS en bieden meer dan 1200 verschillende combinaties van gezichtsuitdrukkingen, poses, achtergronden en gebaren. Volgens Snap heeft meer dan 70 procent van de 280 miljoen dagelijkse actieve gebruikers van Snapchat hun Bitmoji-avatar gekoppeld aan hun Snapchat-accounts.

Houd in gedachten dat Snapchat meer dan vier jaar geleden voor het eerst 3D Bitmojis lanceerde, voornamelijk als een lens, zodat gebruikers een geanimeerde en 3D-versie van hun Bitmoji in augmented reality op de wereld konden plaatsen. Nu komt die technologie gewoon naar avatars, zodat je profiel vermoedelijk expressiever kan zijn.

Het is makkelijk. Volg deze stappen om een 3D Bitmoji-avatar te maken en te bewerken...

Als je een 3D Bitmoji wilt hebben, verander dan de avatarstijl in Bitmoji Deluxe in Mijn profiel . U kunt uw 3D Bitmoji-header aanpassen door erop te tikken of aan uw profielkaart te trekken - zo eenvoudig is het. Bij het maken van een 3D Bitmoji heb je de mogelijkheid om van outfit te veranderen en de pose en achtergrond bij te werken.

Open de nieuwste versie van Snapchat vanuit de App Store of Google Play Store Tik bovenaan op het profielpictogram om naar je profielscherm te gaan Scroll naar Bitmoji . zoeken Selecteer Mijn avatar maken Volg de instructies op het scherm

Opmerking: als je al een Bitmoji hebt en deze aan Snapchat wilt koppelen:

Tik bovenaan op het profielpictogram om naar je profielscherm te gaan Tik op Bitmoji toevoegen Volg daarna de instructies op het scherm Je hebt een apparaat nodig met minimaal iOS 10 of Android 5.0.

Maak je Bitmoji-avatar door de bovenstaande stappen te volgen. Als je het wilt bewerken, tik je op het profielpictogram bovenaan om naar je profielscherm te gaan. Tik op Bitmoji. Selecteer nu een van deze bewerkingsopties: Bewerk Mijn Bitmoji om het uiterlijk te bewerken

Verander mijn outfit om nieuwe kleren te krijgen

Wijzig mijn Bitmoji-selfie om uw Bitmoji op het vriendenscherm bij te werken

Je verliest je oude avatar niet als je upgradet naar Bitmoji Deluxe (ook bekend als 3D Bitmoji). Maar als u een andere Bitmoji-stijl dan 3D wilt proberen, volgt u deze stappen:

Download de Bitmoji-app uit de App Store of Google Play Store Tik in de Bitmoji-app op het ronde tandwielpictogram in de hoek Tik op Avatarstijl wijzigen Veeg om de gewenste avatarstijl te selecteren

Er zijn drie verschillende avatarstijlen waar je op elk moment naar kunt overschakelen:

Bitmoji Deluxe (ook bekend als 3D Bitmoji)

Bitmoji Klassiek

Bitstrips

Zie onze Snapchat-gids.