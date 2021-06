Hoe de cartoonlenzen van Snapchat te vinden en te gebruiken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het afgelopen jaar is het een extreem populaire trend geweest voor mensen om hun selfies te veranderen in stripfiguren in Disney- en Pixar-stijl.

Het begon allemaal afgelopen zomer - toen Snapchat een lens uitbracht die TikTok-gebruikers coöpteerden en begonnen te gebruiken om hun huisdieren te "Disney-ify" en hun berichten te taggen met de #disneydog- hashtag. Snapchat bracht later follow-up cartoonlenzen uit. Bovendien is er een andere speler in de ruimte - Voila AI Artist - die momenteel viraal gaat op Facebook en Instagram. Meer informatie over Voila vind je in onze aparte gids. Maar als je meer wilt weten over de cartoonlenzen van Snapchat, zoek dan niet verder.

Er zijn drie cartoonlenzen die alle aandacht krijgen op Snapchat. De ene heet Cartoon Face , die in augustus 2020 werd uitgebracht. Het werd gevolgd doorCartoon , een meer geavanceerde lens die je hele gezicht transformeert in een personage in Disney-stijl. De derde lens, Cartoon 3D Style , uitgebracht in juni 2021 (net toen Voila AI Artist in populariteit explodeerde). Het heeft meer een Pixar-achtig cartoon-uiterlijk en laat je schakelen tussen wat lijkt op twee geslachten - een met prominente oren.

Houd er rekening mee dat Voila AI gebruikt om selfies die je op dat moment maakt (of uploadt) om te zetten in een Pixar-achtige cartoon. Het geeft echter alleen stilstaande beelden weer. Snapchat werkt in realtime op video, zodat je clips van jezelf kunt maken als een cartoon in beweging die je vervolgens kunt delen met vrienden in de app of naar je apparaat kunt downloaden om ergens anders te posten.

Opmerking: Snapchat-lenzen zijn anders dan Snapchat-filters. De lenzen van Snapchat, met name gezichtslenzen, gebruiken augmented reality om jou en je vrienden te transformeren in iets nieuws, zoals puppys, babys of, in dit geval, tekenfilms. Snapchat-filters daarentegen zijn ontwerpoverlays die u bovenop uw snaps toevoegt. Op andere platforms zoals Instagram worden lensachtige ervaringen meestal filters genoemd. Op TikTok worden ze echter effecten genoemd. Verwarrend, toch?

Er zijn een aantal manieren waarop je de cartoonlenzen van Snapchat kunt vinden.

U kunt de Cartoon Face-lens direct openen via deze link , of u kunt deze vinden en openen door deze stappen te volgen:

Open de nieuwste versie van Snapchat. Ga naar het camerascherm. Klik op het pictogram met het lachende gezicht rechts van de cameraknop. Klik op "Verkennen" in de rechterbenedenhoek van het scherm. Typ in de zoekbalk het woord cartoon. Snapchat zal gerelateerde lenzen naar voren brengen. Zoek naar degene met de naam "Cartoon Face" en selecteer deze. Houd de cameraknop ingedrukt om je video te filmen. Bewaar het op je filmrol of stuur het naar anderen of je verhaal.

U kunt de Cartoon-lens direct openen via deze link , of u kunt deze vinden en openen door deze stappen te volgen:

Open de nieuwste versie van Snapchat. Ga naar het camerascherm. Klik op het pictogram met het lachende gezicht rechts van de cameraknop. Klik op "Verkennen" in de rechterbenedenhoek van het scherm. Typ in de zoekbalk het woord cartoon. Snapchat zal gerelateerde lenzen naar voren brengen. Zoek naar degene met de naam "Cartoon" en selecteer deze. Houd de cameraknop ingedrukt om je video te filmen. Bewaar het op je filmrol of stuur het naar anderen of je verhaal.

U kunt de Cartoon 3D Style-lens direct openen via deze link , of u kunt deze vinden en openen door deze stappen te volgen:

Open de nieuwste versie van Snapchat. Ga naar het camerascherm. Klik op het pictogram met het lachende gezicht rechts van de cameraknop. Klik op "Verkennen" in de rechterbenedenhoek van het scherm. Typ in de zoekbalk het woord cartoon. Snapchat zal gerelateerde lenzen naar voren brengen. Zoek naar degene met de naam "Cartoon 3D-stijl" en selecteer deze. Houd de cameraknop ingedrukt om je video te filmen. U kunt op het scherm tikken om tussen de effecten van de lens te schakelen. Bewaar het op je filmrol of stuur het naar anderen of je verhaal.

Bekijk onze handleiding over Snapchat voor meer informatie over hoe de app werkt.

Geschreven door Maggie Tillman.