Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Snap heeft een aantal belangrijke nieuwe functies aangekondigd die naar Snapchat komen .

Tijdens de Snap Partner Summit van het bedrijf voor zowel ontwikkelaars als makers onthuld, zullen de upgrades beschikbaar worden gesteld aan bedrijven voor toekomstige Lenzen.

Scannen is een van de meest gebruikte functies op Snapchat . Het maakt gebruik van augmented reality om virtuele objecten contextueel in de echte wereld te plaatsen en wordt nu geïmplementeerd in het homescreen van de camera zelf.

Het was voorheen een selecteerbaar pictogram, maar zal in de toekomst meer contextueel zijn. Het zal overeenkomen met wat je door de camera ziet met relevante AR-ervaringen.

Een daarvan is Screenshop, een nieuwe scanfunctie die de outfit van een vriend of je eigen fotos kan bekijken en bijpassende kleding van online winkels kan vinden. U kunt dan soortgelijke kleding kopen van "honderden merken".

Ook geüpgraded is de mogelijkheid om outfits zelf te passen met behulp van de Snap-camera. Pols-tracking is toegevoegd om u in staat te stellen horloges of sieraden te passen, terwijl de "ware grootte" -technologie de juiste maten voor brillen en zonnebrillen maakt.

Merken zullen ook AR-ervaringen kunnen ontwikkelen op basis van nieuwe 3D-body mesh-technologie. Terwijl nieuwe spraakinteractiviteit betekent dat je kunt zien hoe kleding er bij jou uitziet met je apparaat aan de andere kant van de kamer, dat wil zeggen. met je hele lichaam in zicht.

Een andere uitstekende nieuwe functie die zijn weg naar Snapchatters handen zal vinden, zijn Connected Lenzen.

Hierdoor kunnen vrienden met elkaar communiceren via lenzen, hetzij op verschillende apparaten in hetzelfde huishouden of over lange afstanden.

Een voorbeeld is dat ze samen een virtueel Lego-bouwpakket kunnen bouwen.

De Snap Partner Summit onthulde ook een hele reeks nieuwe functies voor videomakers. U kunt meer informatie vinden op snappartnersummit.com .

Geschreven door Rik Henderson.