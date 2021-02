Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Snap introduceert een nieuwe veiligheidsfunctie, of een zogenaamde "tooltip". Het heet Friend Check Up.

Kortom, als je iemand op Snapchat bevriend, stel je ze open voor je verhalen en zelfs je locatie, natuurlijk afhankelijk van je instellingen. Maar met de nieuwe functie Friend Check Up wil Snap ervoor zorgen dat iedereen met wie je bevriend bent op zijn platform iemand is met wie je echt vriendschap wilt sluiten en toegang tot jou en berichten wilt geven.

"Op Safer Internet Day gaan we een stap verder door aan te kondigen ... Friend Check Up die Snapchatters ertoe aanzet hun vriendenlijst te bekijken en te controleren of deze bestaat uit mensen met wie ze nog steeds verbonden willen zijn", legt Snapchat uit.

Denk maar aan de vele keren dat je een volgeling hebt gezien en geen idee had wie ze zijn of wanneer ze je bevriend hebben. Nu kun je dat verhelpen met Friend Check Up, waarvan Snap zei dat het wereldwijd uitkomt op Android "in de komende weken" en op iOS-apparaten "in de komende maanden". Het wordt weergegeven als een herinneringsmelding op je profielscherm, zoals hieronder te zien is.

Amazon US Prime Day-deals 2021: hier brengen we je alle grote Prime Day-deals van Amazon US Door Maggie Tillman · 10 februari 2021

Onthoud dat u uw vrienden altijd kunt inkorten zonder Friend Check Up. Ga gewoon naar je profiel en tik op Mijn vrienden. Van daaruit kun je een vriend verwijderen door op zijn naam te tikken en vast te houden totdat de opties Blokkeren / Verwijderen verschijnen.

Zie de handleiding van Pocket-lint voor meer Snapchat-tips en -trucs .

Geschreven door Maggie Tillman.