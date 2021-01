Ryan Reynolds gaat de hoofdrol spelen in Ryan weet niet op Snapchat

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Acteur, toekomstige mede-eigenaar van Wrexham FC, en misschien wel de coolste man ter wereld, Ryan Reynolds zal binnenkort de hoofdrol spelen in zijn eigen serie op Snapchat .

Ryan Doesnt Know is een serie van 12 afleveringen waarin de Deadpool-ster nieuwe vaardigheden moet leren. Hij zal met experts spreken op een aantal gebieden, waaronder bijlwerpen, bloemensculpturen en video-effecten tovenarij, en vervolgens zijn eigen hand proberen bij elk vaartuig - vermoedelijk met een hilarisch effect.

Er is een trailer uitgebracht met een van de andere vaardigheden die hij zal proberen - ijssculpturen met kettingzagen - zoals onderwezen door Shintaro Okamoto.

De nieuwe serie begint op 30 januari 2021 en afleveringen worden dan om de dag uitgezonden.

Het is te vinden in het ontdekkingsgedeelte van Snapchat. Je kunt hem bekijken en / of je abonneren via de link hier .

Naast zijn nieuwe show en aanstaande overname van Wrexham FC (met Rob McElhenney), zal Reynolds binnenkort verschijnen in The Hitmans Wifes Bodyguard - het vervolg op The Hitmans Bodyguard waarin hij samen met Samuel L Jackson speelde. Hij werkt momenteel ook aan een script en idee voor Deadpool 3, dat als eerste in de franchise deel uitmaakt van het officiële Marvel Cinematic Universe .

Geschreven door Rik Henderson.