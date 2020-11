Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Snap heeft een nieuwe sectie in Snapchat aangekondigd, Spotlight genaamd, die is ontworpen om TikTok-achtige virale videos van gebruikers weer te geven.

Spotlight is een nieuw speciaal tabblad in de Snapchat-app . De videos - of Spotlight-snaps - die in dit gedeelte worden weergegeven, zijn maximaal 60 seconden lang.

Wanneer je Spotlight aanboort, zie je Spotlight-snaps op basis van wat het algoritme van Snapchat denkt dat je wilt zien (waarschijnlijk beïnvloed door wat je in het verleden hebt bekeken en hoe lang je hebt gekeken). Houd er rekening mee dat Snapchat gebruikers al toestaat hun snaps naar een Snap Map-locatie te verzenden zodat iedereen op elk moment of op een bepaalde plaats kan kijken. In tegenstelling tot hoe die functie over het algemeen wordt gebruikt, is Spotlight specifiek ontworpen voor virale, TikTok-achtige videos.

In tegenstelling tot TikToks hebben Spotlight-snaps echter geen openbare commentaarsectie en zijn gebruikersprofielen standaard privé.

Snapchatters kunnen daarom hun accounts voor het publiek houden terwijl ze toch inhoud in Spotlight plaatsen. In feite kan iedereen zijn snaps naar Spotlight sturen zodat anderen ze kunnen bekijken; je hoeft alleen maar op "Spotlight" te tikken tijdens het plaatsen om het naar de sectie te sturen. Snap zei dat het zelfs sommige videomakers betaalt om te posten - met de belofte om tot 2021 meer dan $ 1 miljoen per dag te betalen tussen de populairste videomakers op de app.

Snap zei dat het je rechtstreeks via Team Snapchat een bericht zal sturen als je hebt verdiend, samen met een link naar een externe betalingsprovider (Hyperwallet).

Spotlight-snaps zijn een soort snap die een gebruiker naar de nieuwe Spotlight-sectie kan sturen. Je legt ze vast zoals elke andere snap ( hier is een how-to ), maar in plaats van ze naar een vriend of naar je verhaal te sturen, stuur je ze naar Spotlight. Snap zei dat Spotlight-snaps verticale videos met geluid moeten zijn. Als u fotos met stilstaande beelden, horizontale snaps, wazige snaps of alleen tekst snaps probeert te verzenden, worden deze niet weergegeven in Spotlight.

Open de nieuwste versie van de mobiele Snapchat-app. Houd de cameraknop ingedrukt om een videofragment te maken. Tik op de schakelknop om te schakelen tussen de selfiecamera en de camera aan de achterzijde. U kunt ook dubbeltikken op het scherm om van camera te wisselen! Tik op de bliksemschichtknop om de flits in of uit te schakelen. Houd de cameraknop niet langer ingedrukt om uw opname te beëindigen.

Maak een snap (zie hierboven). Tik onderaan op het Snapchat-verzendpictogram om naar het scherm Verzenden naar te gaan. Selecteer Spotlight bovenaan het scherm Verzenden naar.

Snap raadt je aan een #onderwerp toe te voegen aan de pagina Verzenden naar, zodat anderen kunnen meedoen of meer Snaps zoals die van jou kunnen ontdekken, en dat je creatieve tools zoals bijschriften, geluiden, lenzen of GIFs gebruikt om je snaps te laten opvallen. Je kunt kiekjes verzenden vanuit je filmrol of herinneringen, maar Snap heeft gebruikers verteld dat het "je beste dingen wil zien". Het kan ook het aantal snaps beperken dat u binnen een bepaald tijdsbestek naar Spotlight kunt verzenden.

Snap heeft een gids die je door de creatieve tools leidt die je kunt gebruiken om een Spotlight-snap te maken. Het beschrijft zelfs hoe u een Spotlight-module verwijdert.

Je kunt voorbeelden van Spotlight-snaps zien in de aankondigingstweet van Snap:

Maak kennis met Spotlight



Het beste van Snapchat. Leun achterover en neem alles in je op, of dien je videofragmenten in en je kunt een deel van meer dan $ 1.000.000 per dag verdienen. Veel plezier bij het klikken! https://t.co/U7eG7VNJqk pic.twitter.com/mxGWuDSdQk - Snapchat (@Snapchat) 23 november 2020

Spotlight wordt gelanceerd in 11 landen: de VS, het VK, Australië, Canada, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen en Zweden.

Bekijk Snapchats Spotlight FAQ voor meer details.

Geschreven door Maggie Tillman.