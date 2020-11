Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Snapchat stelt naar verluidt nu videomakers in staat om hun totale aantal abonnees te onthullen, wat de eerste keer is dat de app een van zijn gebruikers een openbare manier heeft gegeven om de grootte van hun volgers te laten zien.

Het is een grote beleidswijziging, zoals voor het eerst gemeld door Tubefilter .

Snap, het bedrijf achter Snapchat , vertelde The Verge dat het luisterde naar feedback van de makersgemeenschap en dat velen van hen interesse toonden om hun publiek op Snapchat te laten zien, groeit. Als gevolg hiervan maakt het vanaf 3 november 2020 het aantal abonnees zichtbaar, hoewel videomakers dit kunnen uitschakelen.

Pocket-lint nam contact op met Snap om meer te weten te komen over hoe makers toegang hebben tot deze functie in de instellingen en of alle gebruikers dezelfde mogelijkheid krijgen.

Houd er rekening mee dat Snapchat er een punt van maakt om gebruikers te onderscheiden van makers op het platform. Het introduceerde zelfs een paar maanden geleden videomakersprofielen en geeft videomakers inzicht in hun publiek. Deze statistieken zijn alleen zichtbaar voor de makers zelf; het aantal abonnees is echter een openbare statistiek die anderen kunnen zien.

Ter vergelijking: op Instagram en TikTok kunnen mensen en merken gemakkelijk het aantal volgers zien, waardoor ze de populariteit van een gebruiker kunnen bepalen. Door een dergelijke functie toe te passen, zou Snapchat meer makers kunnen aantrekken en ook beïnvloeders die sociale media gebruiken om inkomsten te genereren en hun bedrijf te promoten.

Geschreven door Maggie Tillman.