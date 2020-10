Snapchat gaat achter TikTok aan door muziek aan snaps toe te voegen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Snapchat brengt eindelijk muziek naar snaps - iets waar TikTok bekend om staat - met een nieuwe muziekfunctie genaamd Sounds.

Jarenlang hebben social media-apps Snapchat gekopieerd. Denk maar aan het formaat van "verhalen". Snap begon die trend, en nu biedt alles, van Instagram tot YouTube, een "verhalen" -functie. Maar de laatste tijd is TikTok de nieuwe coole jongen in de stad, met zijn vermogen om een eindeloze feed van virale muziekvideos te serveren, en door gebruikers die thuis zijn gebleven tijdens de pandemie creatieve manieren te geven om zichzelf uit te drukken.

Het is dus geen verrassing dat Snapchat nu TikTok kopieert. Hiermee kunnen gebruikers nummers toevoegen die met hun berichten worden afgespeeld. Ze kunnen door een selectie van nummers bladeren en er een aan hun module toevoegen, en wanneer een andere gebruiker de module opent, kunnen ze omhoog vegen voor meer informatie of het nummer streamen in een andere muziekapp. Snap begon in augustus met het testen van deze functie. Het is nu beschikbaar voor alle iPhone-gebruikers (nog niet op Android).

In tegenstelling tot TikTok zijn er echter maar een handvol nummers beschikbaar. Maar Snap zegt dat het meerjarige deals heeft met labels in de maak.

Snap werkt ook aan een andere TikTok-achtige functie, die over maanden komt, waarmee gebruikers hun eigen audio aan snaps kunnen toevoegen.

Geschreven door Maggie Tillman.