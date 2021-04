Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De tool voor geestelijke gezondheid van Snap, Here For You genaamd, wil dat je weet dat er altijd iemand voor je klaarstaat.

Oorspronkelijk onthuld vorig jaar, is Here for You ontworpen om "proactieve in-app-ondersteuning" te bieden aan Snapchatters die mogelijk kampen met geestelijke gezondheid of emotionele crises. Het is ook gewoon nuttig voor iedereen die meer over deze problemen wil weten en anderen wil helpen die ermee te maken hebben. Here For You werd aangekondigd vóór de pandemie van het coronavirus en werd vervolgens vroeg uitgerold om mensen te helpen omgaan met alle gevolgen van isolatie.

Here For You is ontworpen om "veiligheidsmiddelen" van deskundigen op het gebied van geestelijke gezondheid - inclusief lokale deskundigen - te tonen wanneer u naar bepaalde onderwerpen zoekt, zoals angst, depressie, stress, verdriet, zelfmoordgedachten en pesten. Er is bijvoorbeeld een COVID-19-specifiek onderwerp, compleet met informatie van de Ad Council, de Wereldgezondheidsorganisatie, de CDC, Crisis Text Line, de NHS en anderen. Snap, het bedrijf achter Snapchat, werkte samen met deze experts om inhoud te maken die specifiek verband houdt met het coronavirus.

In een verklaring zei Snap dat Here For You "geïnformeerd is door studies" die aantonen dat het contact met anderen de beste verdediging is tegen "gevoelens van eenzaamheid".



Met de zoekfunctie in de Snapchat-app voor iOS en Android kun je vrienden, opgeslagen herinneringen, lenzen, verhalen van uitgevers en nu Here For You-bronnen vinden. Typ gewoon een onderwerp dat met geestelijke gezondheid te maken heeft, zoals depressie, zelfmoord of zelfs gewoon "verdrietig", en dan zie je Hier voor jou suggesties die verband houden met het onderwerp dat je zoekt. U ziet ook bronnen met betrekking tot de pandemie als u zoekt naar zaken als coronavirus of COVID-19. U kunt zich ook abonneren op Here For You voor regelmatige updates.

Open de nieuwste versie van de mobiele Snapchat-app. Tenzij u een nieuwe gebruiker bent die zich eerst moet aanmelden, zou u de camera moeten zien. Zoek naar de zoekknop (vergrootglaspictogram) bovenaan en tik erop. Begin nu met typen in het zoekveld. Typ "Hier voor jou" om de functie te vinden en je te abonneren, of typ woorden die verband houden met crises in de geestelijke gezondheid of de pandemie die naar boven moet komen. Hier voor jou-inhoud met betrekking tot de zoekterm.

