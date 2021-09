Skype herontwerp brengt kleurrijke nieuwe interface en prestatieverbeteringen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Skype heeft een reeks wijzigingen aangekondigd voor het videobelplatform, met een kleurrijk herontwerp, hogere snelheden en betrouwbaarheidsverbeteringen, allemaal gedetailleerd.

Het bedrijf dat eigendom is van Microsoft, heeft de update uiteengezet in een blogpost , waardoor we een vroege indicatie hebben van wat er voor het einde van het jaar voor gebruikers zal aankomen.

De visuele revisie is de meest opvallende en significante verandering, waarbij Skype opmerkt dat er nu een aantal nieuwe lay-outs en themas beschikbaar zullen zijn om te selecteren bij videogesprekken - iets wat Skype de oproepfase noemt.

Dit zal ertoe leiden dat het raster iedereen in gesprek laat zien, ongeacht hun videostatus, allemaal zij aan zij met uw eigen feed in het hoofdvak.

Zoals we zeggen, is er echter genoeg maatwerk. Gebruikers kunnen nog steeds de standaardinstelling verlaten en kiezen tussen luidsprekerweergave, rasterweergave, een grote galerij en meer, met verschillende kleuren beschikbaar voor geselecteerde knoppen en chats. Later komen er aangepaste meldingsgeluiden, evenals een nieuwe functie - TwinCam - waarmee gebruikers hun telefooncamera aan een oproep kunnen toevoegen.

En hoewel het herontwerp van de interface hier de belangrijkste verandering is, suggereert Skype ook dat de update ook enkele prestatieverbeteringen zal introduceren. In wat het bedrijf sleutelscenarios noemt, zullen de prestaties met bijna een derde worden verbeterd op de desktop-app en met meer dan 2.000 procent - ja, 2000 procent - op Android.

Volledige browserondersteuning werd ook vermeld in het bericht, wat betekent dat de app betrouwbaar moet blijven, ongeacht het apparaat en de engine waarmee je werkt.

Al met al is het een welkome reeks veranderingen aan een platform dat zich de afgelopen tijd op een interessante plek heeft bevonden.

Na een paar jaar geleden een meer radicaal, Snapchat-achtig ontwerp te hebben uitgeprobeerd (voordat het snel werd gedumpt), lijkt dit meer in overeenstemming met videobellenklanten die floreerden tijdens de pandemie. De nieuwe ontwerp- en prestatie-tweaks zouden het moeten helpen om beter te kunnen wedijveren met Zoom , maar alleen de tijd zal uitwijzen hoeveel terrein het kan goedmaken.