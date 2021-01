Hoe u uw Skype-achtergrond voor videogesprekken kunt wijzigen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In een poging om een van de populairste functies van Zoom te kopiëren, kunt u met Skype uw achtergrond wijzigen tijdens videogesprekken.

Zoom noemt zijn versie van deze functie virtuele achtergronden. We hebben zelfs onze favoriete afbeeldingen verzameld om te gebruiken bij het wijzigen van uw virtuele Zoom-achtergrond. Diezelfde afbeeldingen kunnen natuurlijk worden gebruikt met de nieuwste versie van Skype. Wil je eruit zien alsof je belt vanuit de Starship Enterprise of vanuit de set van The Office? Het is net zo eenvoudig als een eenvoudige wijziging van instellingen in Skype.

Skype raadt u aan afbeeldingen in liggende stand te gebruiken en de aangepaste afbeelding lokaal op uw bureaublad op te slaan.

Optie één (tijdens een gesprek):

Open Skype op internet of de nieuwste versie van de Skype-app voor Windows of Mac. Beweeg tijdens een gesprek de muisaanwijzer over de videoknop of klik op het menu Meer. Klik op Achtergrondeffect kiezen. U kunt vervolgens de ruimte vervagen (alleen Windows 10), een afbeelding kiezen die u eerder hebt toegevoegd of een nieuwe afbeelding toevoegen. Selecteer voeg een nieuwe afbeelding toe om een aangepaste achtergrond te uploaden voor gebruik tijdens een videogesprek.

Optie twee (vóór een oproep):

Open Skype op internet of de nieuwste versie van de Skype-app voor Windows of Mac. Klik op je profielfoto. Klik op Instellingen en klik vervolgens op Audio en video. Onder Achtergrondeffect kiezen kunt u een afbeelding kiezen die u eerder hebt toegevoegd of een nieuwe afbeelding toevoegen.

Opmerking: aangepaste achtergronden lijken niet te werken in de Microsoft Store-versie van de Skype-app. Download het .exe-bestand van de Skype-website of gebruik de webversie van de service op Windows 10 als u uw achtergrond wilt wijzigen.

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Chris Hall.