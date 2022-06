Samsung Wallet voegt Pay en Pass samen en rolt nu uit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung heeft aangekondigd dat het twee van zijn platforms, Pass en Pay, samenvoegt om een eenvoudigere portemonnee met één app te maken, die gemakkelijker te gebruiken zou moeten zijn als je zowel sleutels als passen op je telefoon hebt, en deze ook vaak gebruikt om te betalen.

Het brengt Samsung in lijn met Apple en Google in het hebben van een eenvoudige portemonnee van deze soort, en kan uw instapkaarten, tickets, ID-kaarten en nog veel meer herbergen, allemaal blijkbaar verdedigd door Samsung Knox.

Samsung neemt een extra stap door een blockchain-component toe te voegen waarmee je ook je cryptocurrency-investeringen via Samsung Wallet kunt volgen (als je die hebt), wat sommige early adopters zou kunnen plezieren.

Voor nu ondersteunt de app eigenlijk geen identificatiekaarten zoals rijbewijzen en andere ID's, maar die ondersteuning komt later dit jaar volgens Samsung, hoewel andere providers zoals Apple hebben laten zien dat dit een vrij geleidelijke uitrol kan zijn omdat het medewerking van lokale autoriteiten nodig heeft.

Samsung zegt dat de update nu wordt uitgerold, en dat gebruikers in Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de VS binnenkort een melding zouden moeten krijgen om over te stappen op Samsung Wallet, wanneer ze hun Samsung Pay of Samsung Pass apps openen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.