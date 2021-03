Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung schrapt een aantal functies in Samsung Cloud , waaronder Drive Storage en Gallery Sync.

Vanaf 30 juni 2021 kunt u in de VS en het VK uw bestanden en afbeeldingen niet meer synchroniseren met de cloud, en alle bestaande bestanden die u heeft opgeslagen, worden verwijderd. (U kunt nog steeds notities, agendas en contacten synchroniseren.) Als u Samsung Cloud gebruikte om een back-up van al uw gegevens te maken, wilt u misschien een alternatief zoeken, zoals Microsoft OneDrive. Samsung maakt het zelfs heel gemakkelijk om over te schakelen naar OneDrive.

Microsoft biedt dezelfde hoeveelheid opslagruimte die u al hebt in Samsung Cloud, maar liefst een jaar gratis, en uw galerij wordt automatisch gesynchroniseerd. U kunt als volgt profiteren van het aanbod en in een paar eenvoudige stappen overschakelen van Samsung Cloud naar OneDrive.

Opmerking: als u buiten de VS en het VK woont, werkt Samsung Cloud mogelijk niet meer voor u na juni. U kunt hier controleren of het zal gebeuren.

Als u wilt profiteren van de gebruiksvriendelijke en gratis methode van Samsung om uw gegevens naar OneDrive te migreren, heeft u tot 31 maart 2021 de tijd. U kunt uw gegevens daarna nog steeds downloaden van Samsung Cloud, zoals Samsung heeft gezegd dat uw bestanden worden pas eind juni 2021 verwijderd.

Degenen onder u die een Samsung-apparaat bezitten, hebben mogelijk al een melding gezien waarin u wordt gevraagd om te migreren naar OneDrive. Samsung lanceerde deze migratie in oktober 2020, waardoor u eenvoudig al uw Samsung Cloud-gegevens naar OneDrive kunt overbrengen en deze kunt verwijderen uit Samsung Cloud. Maak je geen zorgen als je deze melding niet hebt gezien. Volg gewoon de onderstaande stappen - het duurt een paar seconden om het proces te starten:

Open Samsung Cloud Selecteer het menu met drie stippen rechtsboven. Tik op Mijn gegevens downloaden. Tik op Volgende. Selecteer Verplaatsen naar OneDrive Tik op Bevestigen.

Al uw afbeeldingen, videos en bestanden worden automatisch naar OneDrive verplaatst. Dit kan veel tijd kosten, afhankelijk van de hoeveelheid gegevens.

U kunt uw gegevens downloaden van Samsung Cloud en deze desgewenst naar een andere opslagprovider of een externe harde schijf verplaatsen. Hier is hoe:

Open Samsung Cloud. Tik rechtsboven op het menu met drie stippen. Selecteer Mijn gegevens downloaden in het vervolgkeuzemenu. Tik op Volgende. Selecteer Mijn gegevens downloaden. Tik op Bevestigen. U wordt gevraagd om te bevestigen. Tik op Service beëindigen.

Geschreven door Maggie Tillman.