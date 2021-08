Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung kondigde eerder dit jaar aan dat het een aantal functies in Samsung Cloud stopt , waaronder Drive Storage en Gallery Sync. Dat betekent dat u uw bestanden en afbeeldingen niet naar de cloud kunt synchroniseren en dat alle bestaande bestanden waarvan u een back-up hebt gemaakt, worden verwijderd.

We vermoeden dat Samsung de optie verwijdert om een back-up van uw fotogalerij naar Samsung Cloud te maken om de opslagkosten te verlagen, maar het bedrijf is nog steeds van plan om door te gaan met het opslaan van gegevens zoals contacten, agenda-items en notities. Fotos en videos worden niet langer ondersteund. Dus als u Samsung Cloud eerder gebruikte om al uw gegevens op te slaan, wilt u misschien een alternatief vinden, zoals Microsoft OneDrive. Samsung maakt het zelfs heel gemakkelijk om over te schakelen naar OneDrive.

Als u OneDrive niet gebruikt, heeft u andere opties. Houd er rekening mee dat de sluitingsdatum nadert. U kunt fotos kwijtraken als u nog geen kopieën hebt opgeslagen.

Samsung heeft verschillende landen, waaronder de VS en het VK, in twee groepen verdeeld met verschillende deadlines. Het is niet eenvoudig om je groep te bepalen, dus het is veilig om aan te nemen dat je in groep 1 zit , die vóór 30 september 2021 alle fotos en videos van Samsung Cloud moet downloaden. Groep 2 heeft tot 30 november 2021.

Opmerking: je kunt hier proberen te bepalen in welke groep je zit.

De makkelijkste manier is vanaf je telefoon. Volg gewoon de onderstaande stappen, maar houd er rekening mee dat de stappen helaas van apparaat tot apparaat kunnen verschillen.

Open het hoofdmenu Instellingen van uw telefoon. Selecteer Accounts en back-up. Scroll naar beneden tot je ziet: Op zoek naar iets anders? Selecteer de Samsung Cloud-link. U krijgt een optie te zien om uw gegevens te downloaden.

Als je niet genoeg opslagruimte op je telefoon hebt of geen duplicaten wilt maken, gebruik dan de desktopmethode.

Bezoek de Samsung Cloud-website. Log in en klik op Galerij. Je ziet de optie om afbeeldingen te downloaden. Vreemd genoeg kunt u geen voorbeeld van de afbeeldingen bekijken voordat u ze downloadt.

Als u meerdere gigabytes aan gegevens hebt opgeslagen, ziet u kleinere downloadbestanden.

Samsung/Pocket-lint

Degenen onder u die een Samsung-apparaat bezitten, hebben mogelijk al een melding gezien waarin u wordt gevraagd om naar OneDrive te migreren. Samsung lanceerde deze migratie in oktober 2020, waardoor je gemakkelijk al je Samsung Cloud-gegevens naar OneDrive kunt overbrengen en uit Samsung Cloud kunt verwijderen. Microsoft bood zelfs een jaar lang gratis dezelfde hoeveelheid opslagruimte aan die je al in Samsung Cloud hebt. Geen zorgen als je deze melding niet hebt gezien. Volg gewoon de onderstaande stappen.

Open Samsung-cloud. Selecteer het menu met drie stippen rechtsboven. Tik op Mijn gegevens downloaden. Tik op Volgende. Selecteer Verplaatsen naar OneDrive Tik op Bevestigen. Al uw afbeeldingen, videos en bestanden worden automatisch naar OneDrive verplaatst. Dit kan veel tijd in beslag nemen, afhankelijk van de hoeveelheid gegevens.

Opmerking: als deze stappen voor u verschillen, gaat u hier naar de ondersteuningspagina van Microsoft .

Als u OneDrive niet gebruikt, zijn er verschillende apps beschikbaar die u kunt gebruiken om een back-up te maken van Samsung Cloud-gegevens die u naar uw apparaat hebt gedownload. Deze apps bieden echter meestal maar een bepaalde hoeveelheid gratis opslagruimte, dus kijk daar goed naar voordat u kosten in rekening brengt voor het synchroniseren van al uw media.

U kunt Google Fotos bijvoorbeeld gebruiken om fotos en videos op te slaan die u naar uw telefoon heeft gedownload. Gebruik gewoon de optie Back-up en synchronisatie activeren in Google Fotos. Samsung biedt een ondersteuningspagina met details over de stappen. Je kunt ook Dropbox proberen. Samsung heeft ook een ondersteuningspagina voor Dropbox.