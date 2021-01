Wat is Samsung Pay, hoe werkt het en welke banken ondersteunen het?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung Pay is vergelijkbaar met Apple Pay en Google Pay . Het is een platform voor Samsung-apparaten - smartphones en wearables - waarmee u goederen en diensten kunt betalen door met uw Samsung-apparaat in de buurt van een contactloze betaalterminal te tikken of een online betaling te autoriseren in plaats van contant geld of creditcards te gebruiken.

Hier is alles wat u moet weten, inclusief welke banken worden ondersteund en hoe het werkt.

Het Samsung Pay-platform is ingebakken in Samsung Galaxy-apparaten, waaronder de smartphones en wearables van het bedrijf. Hieronder vindt u de volledige lijst met compatibele apparaten.

Om Samsung Pay te gebruiken, moet u de Samsung Pay-app downloaden en installeren op uw compatibele telefoon, compatibele kaarten en accounts registreren en het platform zal rechtstreeks uit deze gekozen bronnen putten bij het uitvoeren van een betaling.

Hieronder vindt u een lijst met de Samsung-smartphones die Samsung Pay ondersteunen.

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 +

Galaxy S21

Galaxy S20

Galaxy S20 +

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy A70s

Galaxy A71

Galaxy A51

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy A70

Galaxy A80

Galaxy A30s

Galaxy A50s

Galaxy S10 +

Galaxy S10

Galaxy S10E

Galaxy Note 9

Galaxy S9 +

Galaxy S9

Galaxy Note 8

Galaxy S8 +

Galaxy S8

Galaxy S7 edge

Galaxy S7

Galaxy S6 edge +

Galaxy Note 5

Galaxy A8 +

Galaxy A7 (2017)

Galaxy A5 (2017)

Galaxy A5 (2016)

Galaxy A7 (2016)

Galaxy A9 Pro

Galaxy J7 Pro

Dit is de huidige lijst met Samsung-wearables met Samsung Pay aan boord:

Galaxy Watch 3

Galaxy Watch Active 2

Galaxy Watch actief

Galaxy Watch

Galaxy Watch 4G

Versnelling S3

Gear Sport

Bij gebruik van een telefoon: door vanaf de onderkant van het scherm omhoog te vegen, wordt de Samsung Pay-app gestart en verschijnt uw standaardkaart samen met een bericht om een betaling te verifiëren met uw pincode, vingerafdruk of irisscanner op compatibele apparaten. Jij kan. start ook Samsung Pay door de app te openen.

Als een andere kaart nodig is, kunt u met een simpele veegbeweging naar links of rechts andere kaarten op uw telefoon oproepen. De laatste kaart die u gebruikt, verschijnt automatisch als de standaardkaart de volgende keer dat u de app opent, maar u kunt dit wijzigen in de instellingen.

Zodra de betaling biometrisch is geautoriseerd, vertelt de telefoon u dat u deze op de contactloze betalingslezer en bingo moet tikken, een betaling wordt gedaan via NFC (Near Field Communication).

Bij gebruik van een smartwatch: houd vanuit elk compatibel Samsung Galaxy smartwatch-scherm de terugtoets ingedrukt. De laatst gebruikte kaart wordt getoond en de smartwatch is dan klaar om een betaling uit te voeren. Tik op de knop "Betalen" op het scherm om te betalen en houd uw pols tegen de contactloze betalingslezer.

Samsung Pay biedt in sommige regios, zoals de VS, meer dan alleen NFC door ook een mobiele portefeuilletechnologie aan te bieden, MST (Magnetic Strip Technology) genaamd, die het verwierf toen het LoopPay kocht.

MST maakt het mogelijk om contactloos te betalen met terminals die geen NFC-lezers hebben (meestal buiten het VK), waardoor veel meer retailers toegang krijgen tot de betaaltechnologie.

Het kan de betalingsinformatie ook naar conventionele terminals in winkels sturen die in plaats daarvan de ouderwetse magneetstrip hebben.

Een betalingsproces in twee stappen werkt als volgt: de LoopPay-app beheert en bewaart al uw betaalkaarten (inclusief creditcards, debetkaarten, loyaliteitskaarten en cadeaubonnen) op een mobiel apparaat, terwijl het LoopPay-apparaat (LoopPay Fob, ChargeCase, Card of CardCase) verwerkt uw betaling bij het afrekenen alsof u zoals gewoonlijk uw kaart had gepakt.

Er is geen gevaar om twee keer te betalen, aangezien de telefoon prioriteit geeft aan een NFC-signaal als het er een vindt, terwijl MST passief is en alleen wordt gebruikt als er eerst geen ander contactloos betalingssignaal wordt gevonden.

Dit zijn enkele van de compatibele banken en services die worden ondersteund door Samsung Pay in de VS:

Visa

MasterCard

American Express

JPMorgan Chase

bank van Amerika

Citi

Amerikaanse bank

PNC

Jacht

Klik hier voor een lange lijst met aanvullende providers in de VS.

Dit zijn enkele van de compatibele banken en services die worden ondersteund door Samsung Pay in het VK:

American Express

Danske Bank

Santander

MBNA

Landelijk

HSBC

Eerste Direct

M&S Bank

Co-op Bank

Starling Bank

John Lewis Finance

Klik hier voor de volledige lijst met providers in het VK .

De betalingslimiet wordt bepaald door de bank of verkoper, niet door Samsung, dus verschilt in verschillende regios - niet een vast maximum van £ 45 per transactie, zoals bij contactloze kaarten.

Over het algemeen bent u echter niet beperkt tot een specifieke limiet in het VK, net zoals u dat niet bent met Apple Pay.

Op het gebied van beveiliging worden Samsung Pay-gegevens beschermd door Samsung Knox real-time hacking-surveillance en rooting-preventie, en er worden geen kaartgegevens opgeslagen op een Samsung-server of het apparaat zelf.

Net als Apple Pay maakt Samsung Pay gebruik van tokenisatie. Kaartbetalingen worden beveiligd door een nummer of token aan te maken dat uw kaartgegevens vervangt. Dit token wordt opgeslagen in een beveiligde elementchip op uw apparaat en wanneer een betaling wordt gestart, wordt het token doorgegeven aan de detailhandelaar of handelaar. De winkelier heeft dus nooit direct toegang tot je kaartgegevens.

Daarnaast biedt Samsung Pay ARM TrustZone om transactie-informatie verder te beschermen tegen aanvallen.

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Britta O'Boyle.