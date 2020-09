Peloton fitness-app nu ook beschikbaar op Roku in het VK

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Peloton heeft zijn fitnesskanaal / app voor Roku-apparaten in het VK gelanceerd na een succesvolle lancering in de VS in juli.

De Peloton-app is ook beschikbaar op Amazon Fire TV, Android TV en Apple TV, plus iOS-, Android-apparaten en in-browser en biedt duizenden live en on-demand fitnesslessen in meerdere categorieën.

Naast de indoor cycling-lessen, zoals ook te vinden op de speciale Peloton-fiets , zijn er lessen voor hardlopen, wandelen, kracht, stretching, cardio, yoga en meditatie.

Gebruikers kunnen er veel van nemen zonder dat er extra apparatuur nodig is en de opname van de app op Roku-apparaten, naast de andere tv-streamingplatforms, betekent dat ze fit kunnen blijven vanuit de veiligheid van hun eigen huis - extra handig tijdens vergrendelingsomstandigheden.

Toegang tot de Peloton-app is via een betaald lidmaatschap van £ 12,99 / $ 12,99 per maand. Er is echter eerst een gratis proefperiode van 30 dagen.

Eigenaren van Peloton Bike hebben zonder extra kosten toegang tot de app, als onderdeel van hun eigen £ 39 / $ 39 per maand live en on demand lessenabonnement.

De Peloton Bike kost vanaf £ 1.990 in het VK, $ 2.245 in de Verenigde Staten, met een financieringsovereenkomst beschikbaar.

Geschreven door Rik Henderson.