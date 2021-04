Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - eBay werkt zijn mobiele app bij met de mogelijkheid om ruilkaarten te scannen, zodat je ze gemakkelijker kunt verkopen.

Het bedrijf heeft aangekondigd dat eind april een nieuwe functie beschikbaar is waarmee je kaarten kunt scannen van populaire games, zoals Pokemon , Yu-Gi-Oh en Magic: The Gathering. Bij de lancering ondersteunt het alleen Magic: The Gathering, maar eBay zei dat ondersteuning voor Pokemon en Yu-Gi-Oh in mei zal worden toegevoegd. De mogelijkheid om sportkaarten te scannen komt later dit jaar ook .

eBay-verkopers zullen op een gegeven moment ook "andere verzamelbare kaartspellen" kunnen scannen.

Het idee is dat je eenvoudig een kaart kunt scannen, en dan zal eBay automatisch de kaartinformatie identificeren om te helpen bij het invullen en maken van een vermelding voor je. Verkopers kunnen nog steeds details toevoegen, zoals fotos van de daadwerkelijke kaart, de staat, hun vraagprijs, enzovoort.

eBay brengt een paar andere wijzigingen in verband met de ruilkaart aan als onderdeel van deze aankondiging. Verkopers hoeven niet langer de optie te bieden om aankopen te retourneren om in aanmerking te komen voor het eBay-best beoordeelde verkopersprogramma. eBay zei dat het ook "zijn kopersbeschermingsbeleid voor ruilkaarten herziet" om ervoor te zorgen dat het zowel kopers als verkopers beschermt in "een categorie met een hoge marktvolatiliteit".

Ter referentie, eBay zei dat er gemiddeld 119 ruilkaarten per minuut worden vermeld op eBay. Vorig jaar werden er meer dan 41 miljoen nieuwe ruilkaartvermeldingen gemaakt in de categorie met ruilkaarten op eBay, met een gemiddelde van 90 verkochte kaarten per minuut.

